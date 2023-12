Inglese o giapponese? Impara 41 lingue con Mondly al 96% di sconto

Se tra i tuoi obiettivi c’è imparare una nuova lingua, magari in modo veloce, divertente ed efficace, questo è il momento giusto: solo per un periodo limitato, puoi ottenere l’accesso a vita a Mondly Premium per soli 99,99 euro, anziché il prezzo regolare di 1999,99 euro.

Perché Mondly è la scelta vincente?

Mondly, premiata sia da Facebook che da Apple, non è solo un’app di apprendimento delle lingue: è un’esperienza coinvolgente e completa che ti guiderà attraverso un viaggio all’insegna dell’apprendimento. Con oltre 110 milioni di download, questa innovativa piattaforma combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e realtà aumentata. Così potrai imparare una nuova lingua mantenendo un livello altissimo, al pari di un madrelingua.

Tra i vantaggi esclusivi che offre Mondly, possiamo contare:

Accesso gratuito a Mondly Kids , Mondly AR , test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e altro ancora

, , test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e altro ancora Corsi di lingua focalizzati sulle frasi, che ti permetteranno di memorizzare le parole più utilizzate e di prendere parte a conversazioni in pochi minuti

Collaborazione con madrelingua professionisti per pronunce impeccabili e accenti naturali

per pronunce impeccabili e accenti naturali Un chatbot con riconoscimento vocale e corsi in Realtà Aumentata per esercitarti in conversazioni reali

e corsi in Realtà Aumentata per esercitarti in conversazioni reali Sistema di ripetizione unico per memorizzare le informazioni in modo rapido ed efficace

A differenza di altre app, Mondly ti consente di iniziare il tuo percorso linguistico da una qualsiasi delle 41 lingue disponibili, poiché riconosce l’importanza di apprendere dalla propria lingua madre. Unisciti ai 110 milioni di utenti che hanno già scelto Mondly: avrai a tua disposizione ben 41 lingue tra cui scegliere, dalle più classiche come lo spagnolo, l’inglese e il francese, a quelle più particolari come il giapponese o il coreano. Grazie alla promozione in corso potrai ottenere l’accesso a vita a Mondly Premium a soli 99,99 euro – una tantum – anziché 1999,99 euro, con un risparmio del 96%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.