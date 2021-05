Inglese, ripasso generale for dummies (-85%)

Tutti abbiamo studiato l’Inglese, ma chi non ne mantiene fresco l’utilizzo perde per strada molte piccole regole basilari. Riprenderlo dall’inizio ed iniziare a masticarlo nuovamente con agilità può essere però semplice, piacevole e decisamente poco oneroso se si fa affidamento ai corsi Udemy, che con soli 14,99 euro mettono a disposizione un ripasso generale su tutte le regole principali della lingua anglofona.

Il costo del corso è solitamente pari a 94,99 euro, ma l’attuale offerta con sconto dell’85% abbatte la soglia di ingresso e solletica quanti da tempo stanno solleticando il desiderio di rinfrescare pronuncia e regole base.

Inglese, il ripassone è low-cost

Quattro le finalità principali focalizzate dal corso in offerta:

pronunciare i suoni inglesi e a leggere la fonetica internazionale

e a leggere la fonetica internazionale costruire le frasi passo dopo passo

passo dopo passo distinguere i tempi verbali più importanti

più importanti esercitarsi su ciascuna regola in modo mirato

Verbi, pronomi e preposizioni, ma anche superlativi, orari, date, fonetica e molto altro ancora. Non un corso approfondito per “pro”, ma un semplice ripasso per chi vuol riprendere in mano la lingua e chi intende poterla di nuovo gestire con naturalezza. Nell’offerta da soli 14,99 euro sono comprese 9 ore di lezione on-demand, 8 articoli e ben 90 risorse scaricabili che diventeranno la base per questo grande e rapido excursus.

Are you ready? YES NO