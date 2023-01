Inizia il 2023 all'insegna della sicurezza con McAfee

Iniziare il 2023 all’insegna della sicurezza fa parte dei tanti buoni propositi per questo nuovo anno. Non si tratta di sicurezza alla guida (fondamentale sempre!), ma di quella informatica.

Ormai, tantissimi utenti sono consapevoli di quanto sia pericoloso il Web. I malware, soprattutto, sono sempre più pericolosi e dannosi, quindi urge proteggere i dispositivi con un ottimo antivirus come McAfee.

Il motivo è presto detto: gli attacchi informatici sempre più pericolosi, con i cyber criminali che sfoggiano sempre nuove armi con cui indebolire la sicurezza online degli utenti.

Ecco perché McAfee, che non è soltanto un potente antivirus, ma una suite completa che difende gli utenti e i loro dispositivi dagli attacchi di smishing, phishing, ransomware, crypto-truffe e truffe deepfake.

C’è anche un particolare non trascurabile, anzi molto importante: il prezzo, attualmente scontato. Infatti, accedendo a questa pagina per acquistarlo, anziché pagare 119,95 euro si pagheranno 49,95 euro. Insomma, uno sconto notevole di 70 euro.

McAfee all’insegna della sicurezza contro le minacce informatiche

È importante navigare online all’insegna della sicurezza anche in questo 2023, dove le minacce informatiche sono previste ancora più…minacciose.

Gli attacchi ransomware sono previsti in crescita, in quanto i criminali informatici trovano più facili utilizzarli, oltre a fornire loro incassi non di poco conto.

Quindi, meglio rafforzare la protezione optando per una soluzione completa ed efficace come quella di McAfee.

A essere sotto l’occhio vigile e attento dei cyber criminali sono gli utenti che operano nel settore delle criptovalute.

Questo settore, che è in costante crescita, ha visto nascere (e anche morire) tante piccole e grandi crypto-truffe.

Siccome il mercato delle crypto è visto in rialzo in questo nuovo anno, soprattutto per i Bitcoin, queste tipologie di truffe potrebbero essere intensificate da parte dei cyber criminali.

Particolare attenzione andrà, quindi, mostrata verso i portafogli crittografici e i relativi account. Per tutto questo, ovviamente, c’è il valido aiuto di McAfee.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.