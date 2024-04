Inizia l'ATP di Madrid - Sinner testa di serie n1: dove vederlo in streaming

Prende il via in queste ore l’atteso ATP di Madrid: il nuovo torneo di tennis ha tra i suoi protagonisti Jannik Sinner, testa di serie numero 1 e uno dei principali candidati alla vittoria finale. Il torneo parte il 24 aprile, con il primo turno, e si concluderà soltanto il prossimo 5 di maggio, con l’attesa finale.

Per seguire tutto il torneo ATP di Madrid in streaming è possibile attivare il Pass Sport di NOW, disponibile a partire da 9,99 euro al mese e in grado di garantire l’accesso a tutta l’offerta sportiva di Sky, con i contenuti dei pacchetti Sky Sport e Sky Calcio.

Per attivare l’offerta basta collegarsi al sito di NOW e richiedere l’attivazione del Pass Sport.

ATP di Madrid: come vedere il torneo in streaming

Per seguire il torneo ATP di Madrid in streaming basta attivare il Pass Sport di NOW. Le opzioni sono due:

9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese

oppure 14,99 euro al mese 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure 19,99 euro al mese con OpzionePremium inclusa (per avere 2 visioni in contemporanea)

Con il Pass Sport è possibile seguire in streaming:

le coppe europee come la Champions League

3 partite di Serie A per ogni turno, la Serie B, la Serie C e altre competizioni nazionali

la Formula 1, la Moto GP, il basket e tanti tornei di tennis

Si tratta di uno dei pacchetti con più contenuti in assoluto per quanto riguarda l’offerta Pay TV in streaming dedicata agli appassionati di sport. Per accedere all’offerta basta acquistare il Pass desiderato tramite il link qui di sotto. Una volta attivato il Pass, l’accesso ai contenuti inclusi sarà immediato, fino alla successiva disattivazione.