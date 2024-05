NOW: sport, show, serie TV e film di Sky in streaming da 9,99€ al mese

Se sei un appassionato di sport, cinema, serie TV o show, c’è un’unica destinazione che soddisferà tutte le tue esigenze di intrattenimento: NOW, una delle poche piattaforme in grado di garantire un’offerta variegata e accessibile, a partire da soli 9,99 euro al mese.

Sport o intrattenimento? I prezzi di NOW

Con NOW, avrai accesso a tutto lo sport di Sky in diretta streaming: calcio, Formula 1, tennis, basket, NBA, MotoGP. Per quanto riguarda le offerte, NOW al momento offre un solo abbonamento.

Si tratta del Pass Sport, che a 24,99 euro al mese o 14,99 euro al mese per 12 mesi (con permanenza minima di 12 mesi), ti offre un accesso completo a tutte le competizioni sportive più prestigiose. Optando per la soluzione mensile, i primi 2 mesi avranno un costo scontato di 14,99 euro (invece di 24,99) grazie a una promozione in corso.

Se il tuo interesse principale è il mondo dell’intrattenimento, NOW mette a disposizione una vasta selezione di serie TV internazionali firmate HBO, show esclusivi e produzioni Sky Original, e una libreria in continua espansione di film.

Anche qui, puoi scegliere l’offerta che meglio si adatta alle tue preferenze. Il Pass Cinema + Pass Entertainment + Premium, a soli 14,99 euro al mese o 11,99 euro al mese per 12 mesi (con permanenza minima di 12 mesi), ti offre un’esperienza completa con 2 visioni in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1

Se preferisci concentrarti solo su film e serie TV, puoi optare per il Pass Cinema + Pass Entertainment a 11,99 euro al mese o 9,99 euro al mese per 12 mesi (con permanenza minima di 12 mesi).

Gli abbonati possono accedere ai contenuti NOW da qualsiasi dispositivo: smart TV, smartphone, tablet, console e PC. Il meglio dell’intrattenimento Sky è disponibile in streaming soltanto su NOW: scegli il piano che preferisci abbonandoti direttamente online, i prezzi partono da soli 9,99 euro al mese.