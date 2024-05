Risparmia sull'abbonamento annuale Disney+: 2 mesi sono GRATIS

Gli appassionati di intrattenimento conoscono sicuramente Disney+, la piattaforma di streaming online che mette a disposizione un ampissimo catalogo di contenuti – non solo a tema Disney, ma anche con serie TV, documentari e film. Ma risparmiare sull’abbonamento è possibile? La risposta è sì: Disney+, infatti, offre tre piani fra cui scegliere, ma abbonandosi agli annuali Premium e Standard è possibile risparmiare 2 mesi. Sarà come avere 12 mesi al prezzo di 10.

Gli abbonamenti Disney+ disponibili

L’abbonamento Premium, disponibile a 119,90 euro all’anno, offre un’esperienza di visione in altissima qualità fino a 4K UHD e HDR. Il piano, inoltre, offre fino a 4 riproduzioni riproduzioni simultanee, ideali per famiglie o gruppi di amici, download su un massimo di 10 dispositivi, per guardare i tuoi contenuti preferiti ovunque tu vada, qualità audio fino a Dolby Atmos e streaming senza pubblicità.

Se preferisci risparmiare ancora di più, puoi optare per l’abbonamento annuale Standard al costo di 89,90 euro all’anno. Anche in questo caso, risparmierai due mesi rispetto all’abbonamento mensile. Standard include: qualità video fino a Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee, download su un massimo di 10 dispositivi, qualità audio fino a 5.1 e sempre streaming senza pubblicità.

C’è anche un terzo piano, chiamato Standard con pubblicità: come si intuisce dal nome, offre tutti i vantaggi del piano Standard, con la differenza che la visione sarà intervallata da spot pubblicitari. Il risparmio, però, è notevole: soltanto 5,99 euro al mese, senza vincoli annui. Questo piano, tuttavia, non ti permetterà di risparmiare 2 mesi all’anno, quindi il costo per 12 mesi risulterà, alla lunga, maggiore.

Sono molte le ragioni per abbonarsi a Disney+. Ecco tre motivi per cui non potrai farne a meno:

Classici senza tempo e nuovi Originals , film di successo e serie imperdibili

senza tempo e nuovi , film di successo e serie imperdibili La possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, senza costi nascosti

in qualsiasi momento, senza costi nascosti Una vasta collezione in continua espansione, che include film e serie di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altro ancora, come la nuovissima stagione 20 di Grey’s Anatomy

Disney+ è accessibile sulla maggior parte dei device, tra cui dispositivi mobili, browser web, console di gioco, set-top box e smart TV. Risparmia 2 mesi sull’abbonamento annuale Premium o Standard di Disney+: ti basta abbonarti online per avere accesso alla promozione.