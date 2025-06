Inizia l’estate adesso: piscina fuori terra con pompa a 111€

Il modo migliore per trascorrere l’estate? Stare in piscina. Se hai un piccolo giardino la piscina fuori terra Intex 28202 è quello che fa per te. Ideale per tutti i tuoi momenti di relax, per il divertimento dei bambini e per ogni occasione di festa: la trovi su eBay a soli 111,05€ utilizzando il codice sconto VACANZE25.

3 ragioni per scegliere la piscina fuori terra Intex 28202

Montaggio facile in circa 30 minuti

Pompa filtro inclusa che mantiene l’acqua pulita

Struttura robusta e duratura nel tempo

L’alleato perfetto per la tua estate

Ci vogliono solamente 30 minuti per montare la piscina fuori terra Intex 28202 e iniziare a divertirsi. Grazie alla struttura a paletti in acciaio trattato hai una piscina stabile che resiste alla ruggine e alla corrosione. Inclusa nella confezione anche la pompa con filtro a cartuccia per pulire l’acqua da foglie e liberarti da questo fastidio e fatica. Queste le principali caratteristiche della piscina fuori terra Intex 28202:

Dimensioni della piscina cm 305 x 76

Ingombro a terra cm 305 x 305

Capacità d’acqua al 90% l 4.480

Peso 24,2 kg

Con meno di 120€ hai una piscina favolosa all’interno della quale trascorrere tutte le tue giornate di vacanza, a pochi passi dal soggiorno di casa. Il posto perfetto dove rilassarti, dove invitare gli amici per un aperitivo o nel quale far divertire i bambini (e i loro amici) nei giorni di vacanza.

Ideale per chi…

Ha uno spazio esterno limitato ma desidera una piscina funzionale

Vuole una soluzione economica e di qualità comprovata

Ha figli da impegnare durante le vacanze estive

Approfitta dell’offerta su eBay per acquistare a soli 111,05€ la piscina fuori terra Intex 28202. Aggiungi il prodotto al carrello, inserisci il codice VACANZE25 e ottieni subito lo sconto; hai anche la possibilità di pagare la piscina a rate senza interessi.