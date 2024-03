Injective In EVM collega Ethereum e Cosmos

Due importanti progetti stanno facendo scalpore con i loro approcci innovativi e i loro obiettivi ambiziosi. L’integrazione di Ethereum Virtual Machine (EVM) e Cosmos da parte di Injective Protocol promette di creare un ponte tra i due principali ecosistemi blockchain, mentre il token AI Borroe Finance ($ROE) sfida Cardano, puntando a una crescita significativa nel 2024.

>>SCOPRI I TOKEN $ROE<<

Injective fa da ponte tra gli ecosistemi

Injective Protocol, un protocollo decentralizzato per lo scambio di derivati, si concentra sul rendere l’interoperabilità tra le catene dell’ecosistema semplice e facile.

Grazie all’armonizzazione ufficiale dell’EVM con Cosmos, Injective crede nell’apertura dell’interoperabilità tra Ethereum e i progetti basati su Cosmos.

L’integrazione dei due ecosistemi porterà a nuove opportunità per le applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi), la circolazione degli asset e la circolazione degli smart contract senza alcuna barriera tecnica.

L’integrazione di EVM da parte di Injective permette agli utenti di occuparsi non solo dei vantaggi della DeFi, come la più ampia gamma di servizi e pool di liquidità, ma anche dei vantaggi della rete di Cosmos, come la scalabilità e l’interoperabilità.

Ma non dimentichiamoci di Cardano, considerato uno sfidante della sicura leadership di Ethereum che si concentra principalmente sullo sviluppo dell’AI come spinta per il 2024.

Ciò che soddisfa è il suo impegno verso la scala, l’interoperabilità e la sostenibilità, che è fondamentale per l’applicazione dell’AI, e questo è reso possibile dal suo esclusivo meccanismo di consenso e dal linguaggio di programmazione funzionale.

Dando capacità di AI al sistema Cardano, il progetto è stato concepito per attirare gli sviluppatori e gli imprenditori che desiderano sfruttare l’AI senza problemi di sicurezza.

Grazie allo sviluppo basato sulla ricerca e all’analisi orientata ai processi, Cardano è in grado di fornire uno sviluppo progressivo dell’AI per il prossimo anno.

Injective Protocol e Cardano, i leader della nuova generazione di blockchain, sono gli esempi perfetti di ciò che la blockchain può fare, anche se si concentrano su settori diversi.

Nel tempo, queste iniziative raggiungeranno la loro piena capacità, saranno i primi a guidare la direzione della blockchain e, in ultima analisi, a far crescere capitalizzazione di mercato delle criptovalute globale. Possiedono un approccio rivoluzionario e hanno ecosistemi vivaci. Questa evoluzione darà loro una solida base per il successo futuro.

Borroe Finance ($ROE) pioniere del marketplace dei finanziamenti per l’AI

Nell’ambito del finanziamento Web3, Borroe Finance ($ROE) si distingue come un vero progetto visionario.

La combinazione di intelligenza artificiale (AI) e tecnologia blockchain è ciò che rende interessante il marketplace di raccolta fondi di Borroe Finance ($ROE).

La piattaforma Borroe Finance e il suo token di governance $ROE sono progettati per la crescita e lo sviluppo rapido delle startup e dei piccoli business legati all’intelligenza artificiale, come introdotto da questa piattaforma.

Questa piattaforma semplifica il processo di finanziamento necessario per scalare le operazioni e, allo stesso tempo, permette alle imprese di ottenere finanziamenti nello spazio Web3.

Come si legge nel whitepaper di Borroe Finance ($ROE), il team crede in un futuro in cui le organizzazioni Web3 utilizzeranno i loro futuri ricavi ricorrenti mensili per soddisfare le loro esigenze di cassa immediate, semplicemente coniando questi flussi di reddito come NFT.

Contrariamente alle offerte di token guidate dalla popolarità che dilagano sul mercato, Borroe Finance ($ROE) ha come nucleo una blockchain Web3 guidata dall’intelligenza artificiale con marketplace NFT.

Questo modello innovativo è il motore principale della rivoluzione Web3, in quanto incoraggia i membri della community a investire e aiuta le startup a raccogliere fondi per entrare nel mondo Web3.

Per i business orientati al Web3, il marketplace offre la possibilità di impegnare in anticipo le proprie entrate, ad esempio gli abbonamenti e le royalties, per ottenere un finanziamento rapido.

Al momento la fase di prevendita in corso per $ROE fissa il prezzo dell’asset a 0,02 $ per pezzo e il suo valore salirà presto a 0,025 $. Attualmente, il progetto $ROE ha raccolto oltre 3,3 milioni di dollari di finanziamenti.

Seguendo il comando dei leader esperti di Web3 e fintech, Maxim Prishchepo e Michael Price, la società è riconosciuta per la sua dedizione e per le sue qualità di leadership che le permetteranno di raggiungere gli obiettivi prefissati.

A differenza di altri migliori altcoin – che affrontano i problemi comuni dei finanziamenti tradizionali, come i rischi di sicurezza, le limitazioni di conformità e i processi manuali – Borroe Finance rende accessibile la partecipazione all’ecosistema Web3 collegando gli utenti in modo efficiente ai finanziamenti e rendendoli facilmente accessibili su richiesta.

Questa trasformazione è molto promettente per i creatori di contenuti Web3, tra cui artisti, scrittori, fornitori di piattaforme Web3 e altri creatori digitali.

Borroe Finance ($ROE) ha ottenuto la certificazione di conformità da BlockAudit e il suo smart contract è stato reso accessibile al pubblico, garantendo trasparenza e sicurezza a tutti gli interessati coinvolti.

Scopri di più su Borroe Finance ($ROE) qui:

Visita la prevendita di Borroe Finance | Unisciti al gruppo Telegram | Segui Borroe Finance su Twitter

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.