INPHIC, mouse low cost dal design raffinato

Le offerte che INPHIC ha portato online in questi giorni (brevi offerte lampo come quella segnalata in questo articolo) hanno consentito di apprezzare le soluzioni low cost con cui questo produttore di mouse sta cercando di farsi notare sul mercato. Ancora una volta INPHIC porta infatti in sconto su Amazon un mouse senza fili, con prezzo estremamente basso e con design estremamente raffinato. In questo caso il prezzo è pari a 11,04 euro per la colorazione blu e 10,93 euro per la colorazione bianca.

Mouse, low cost in bianco e in blu

Le specifiche tecniche sono le medesime: connessione Bluetooth 5.0 per eliminare il fastidio del cavo, clic a bassissima rumorosità, sistema ricaricabile tramite microUSB e autonomia di 30 giorni che offre massima comodità di utilizzo. Le dimensioni sono pari a 11×6 cm.

Le sfumature perlacee delle due colorazioni rendono il mouse INPHIC estremamente gradevole alla vista e le specifiche tecniche palesano un profilo hardware utile ad un utilizzo quotidiano senza particolari problemi. Lo sconto del 21% disponibile per tutti gli acquisti entro la giornata di oggi è il modo migliore per mettere in vetrina questi iconici modelli che plasmano un validissimo compromesso prezzo/qualità anche in area ultra-low cost.