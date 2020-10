Nel fine settimana INPS ha messo online il servizio dedicato alla presentazione delle domande per ottenere l’indennità COVID-19 onnicomprensiva destinata ad alcune specifiche categorie di lavoratori (l’elenco completo di seguito). La misura di sostegno è stata introdotta dal decreto legge 104/2020 e prevede l’erogazione di un Bonus da 1.000 euro.

Indennità COVID-19 da 1.000 euro: come presentare domanda all’INPS

Una volta collegati al portale è necessario autenticarsi con PIN rilasciato dall’istituto (strumento in fase di dismissione), SPID di almeno livello 2, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Questi i professionisti che possono beneficiare del contributo, stanziato per far fronte alla crisi sanitaria ed economica in atto:

stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;

intermittenti;

autonomi occasionali;

incaricati di vendita a domicilio;

lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;

lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;

lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Rimandiamo infine a un documento ufficiale di INPS (PDF) per tutte le istruzioni relative alla corretta compilazione della domanda. Come precisa l’Istituto, chi ha già beneficiato della misura e rientra in una delle categorie citate poc’anzi non deve far nulla. Al contrario, chi non lo ha fatto in passato e coloro che se la sono vista respingere devono presentare il documento per ottenere l’indennità onnicomprensiva.