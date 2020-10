Sulle pagine del sito ufficiale INPS sono state pubblicate le istruzioni da seguire per presentare la domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza al termine del periodo di ottenimento delle 18 mensilità fin qui previste. Ne sono interessati i nuclei familiari beneficiari dell’assegno a partire da aprile 2019.

Reddito di cittadinanza: come presentare la domanda di rinnovo

Nell’occasione viene ricordato che in caso di rinnovo per i diretti interessati scatterà l’obbligo di accettare la prima offerta di lavoro congrua ricevuta, pena la decadenza dal beneficio. Come si legge sul portale dell’Istituto, sono quattro i canali disponibili per presentare la domanda: presso gli uffici di Poste Italiane, all’indirizzo www.redditodicittadinanza.gov.it tramite SPID, recandosi da CAF e patronati oppure sul sito INPS con SPID, PIN (laddove rilasciato prima dell’1 ottobre), Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica.

#InpsComunica #RinnovoRdC Disponibili le indicazioni sulla presentazione della #domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza #RdC al termine del godimento delle 18 mensilità https://t.co/3ZUXfFhY2G pic.twitter.com/HOq5P655S2 — INPS (@INPS_it) October 12, 2020

Rimandiamo a quanto riportato nel messaggio n° 3.627 del 08/10/2020 di INPS (link a fondo articolo) per tutti i dettagli sulle variazioni da comunicare in merito alla composizione o alla situazione economica del nucleo familiare.