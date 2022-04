Una strategia di formazione innovativa per INPS

Definire una strategia di formazione innovativa, per lo sviluppo delle competenze digitali e del digital mindset dei propri dipendenti, ma non solo. È questo uno degli obiettivi perseguiti da INPS che, a tale scopo, si avvarrà della collaborazione di Commissione Europea e OECD. La finalità ultima è quella di migliorare la qualità dei servizi di protezione sociale offerti a cittadini e imprese.

INPS: un progetto per innovazione e formazione digitale

Il progetto, battezzato Sviluppo di servizi pubblici digitali resilienti, innovativi e umano-centrici – Sviluppo delle competenze digitali e del digital mindset per migliori servizi di protezione sociale , sarà realizzato nel corso del biennio 2022-2023. A finanziarlo i fondi del Programma TSI (Technical Support Instrument) del vecchio continente.

L’Istituto punta così ad ampliare l’impatto del percorso di trasformazione digitale già avviato mediante altre iniziative. Risulterà inoltre funzionale all’attuazione dei progetti di digitalizzazione del settore pubblico previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Il focus è sulle cosiddette competenze trasversali abilitanti, in modo da puntare sulla valorizzazione dei talenti, sulla motivazione dei dipendenti e sull’apprendimento on the job. Previste inoltre compagne di comunicazione rivolte ai cittadini. Più nel dettaglio, sono questi i risultati attesi (che riprendiamo da un documento ufficiale).