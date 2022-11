Insegnare le lingue ai bambini: con Mondly l'app è inclusa

Si dice che i bambini siano come delle spugne: la loro capacità di apprendimento è di gran lunga superiore a quella degli adulti, il che li rende particolarmente predisposti a imparare certe competenze. Tra queste ci sono anche le lingue straniere: sono innumerevoli i casi di bambini bilingui (o addirittura trilingui) che parlano senza difficoltà l’una e l’altra lingua.

Per loro, la piattaforma di apprendimento Mondly ha studiato un’applicazione completa e soprattutto divertente per insegnare ai più piccoli le lingue straniere: si chiama Mondly Kids e include sia lingue “popolari” come l’inglese o il francese, sia quelle un po’ meno comuni, come giapponese, coreano e arabo. L’obiettivo della piattaforma è aiutare i piccoli di casa a costruire una base solida per il proprio futuro, senza rinunciare al divertimento.

Cosa offre Mondly Kids?

L’applicazione, disponibile sia per Android che per iOS, include nel suo programma:

lezioni gamificate , per mantenere i bambini sempre coinvolti nel processo di apprendimento

, per mantenere i bambini sempre coinvolti nel processo di apprendimento rapide lezioni quotidiane per il miglioramento e mantenere la costanza

audio di alta qualità registrato da madrelingua professionisti

argomenti popolari come animali, natura, cibo, famiglia e sport

funzionalità drag & drop di facile utilizzo ed esercizi a scelta multipla

illustrazioni adatte ai bambini unite a suoni

I vantaggi? Sono molteplici. Con Mondly Kids, il bambino impara attraverso il gioco, supportato da attività adatte a qualsiasi età. Ciò permette di sostenere lo sviluppo cognitivo dei più piccoli oltre che di garantire una ottima base per il suo futuro, sia dal punto di vista dell’apprendimento che da quello culturale.

Amato da milioni di bambini in tuto il mondo, Mondly Kids si è guadagnato anche la fiducia dei professionisti. Tanto da meritarsi diverse nomine nel corso degli anni anche da colossi come Apple, Facebook e Forbes. L’applicazione è inclusa acquistando l’accesso a vita a Mondly, piattaforma di apprendimento con lezioni in oltre 40 lingue. Grazie alla promozione dedicata al Black Friday, accessibile tramite questo link, lo sconto è del 96%. Un solo acquisto, accedi a vita a tutto il materiale della piattaforma e gli aggiornamenti futuri. L’offerta scadrà tra pochi giorni.

