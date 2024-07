Insta360 Ace Pro: portate i vostri video a un livello superiore con un risparmio di 110€

Amazon ha lanciato una straordinaria offerta sulla Insta360 Ace Pro, una delle action camera più innovative e avanzate sul mercato. Il prezzo scende da 479,99 euro a soli 369,99 euro, offrendo un risparmio significativo di 110 euro. Questa promozione rende la Insta360 Ace Pro un’opportunità imperdibile per appassionati di tecnologia, fotografi e videomaker.

Insta360 Ace Pro: caratteristiche tecniche

La Insta360 Ace Pro è rinomata per la sua capacità di catturare video e foto a 360 gradi con una qualità eccezionale. Dotata di un sensore da 1/1,3″ e chip AI da 5 nm, la Ace Pro cattura più luce e migliora sensibilmente la qualità dell’immagine. Ace Pro è anche la prima videocamera d’azione a incorporare un potente chip AI da 5 nm, che massimizza le capacità del sensore e amplifica la luminosità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione con un rumore ridotto. Tutto grazie al potere dell’AI.

Leica porta la sua leggendaria esperienza nel design ottico e nell’imaging all’avanguardia in Ace Pro, offrendo immagini spettacolari in ogni momento. Potete anche registrare in slow-mo in 4K120fps e utilizzare l’Active HDR per scatti più vivaci. PureVideo ridefinisce le vostre riprese in condizioni di scarsa luminosità, offrendo un’innovativa riduzione del rumore e una migliore gamma dinamica.

Il grande schermo touchscreen da 2,4″ ribaltabile permette di avere un maggiore controllo. Questa configurazione super flessibile rende facile l’anteprima dei vostri scatti da qualsiasi angolazione. Tiene a bada anche gli urti e le vibrazioni più forti grazie alla Stabilizzazione FlowState. L’Ace Pro è impermeabile fino a 10 metri di profondità e si adatta a temperature fino a -20°C per riprese affidabili durante gli sport invernali.

L’offerta su Amazon per la Insta360 Ace Pro, con un prezzo ribassato a 369,99 euro, rappresenta un’occasione unica per ottenere una delle migliori action camera disponibili sul mercato a un prezzo scontato. Che siate professionisti o semplici appassionati, questa promozione vi permette di migliorare la qualità delle vostre riprese senza spendere una fortuna. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità e approfittate subito dell’offerta su Amazon pagando anche in comode rate a tasso zero con Cofidis.