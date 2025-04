Streaming che si blocca? Il trucco da 13€ che salva la connessione

Che fastidio quando stai guardando la tua serie preferita o il big match della domenica sera e all’improvviso lo streaming si blocca. No, spesso non è colpa dell’operatore né della piattaforma di streaming, ma del segnale che in casa non sempre riesce a diffondersi in maniera omogenea e corretta. Per questo problema c’è una soluzione pratica e ora anche conveniente. È il ripetitore e amplificatore di segnale Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro. Lo trovi in offerta su eBay a soli 13,99€ con il 53% di sconto.

3 ragioni per scegliere il Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro

Estensione efficace del segnale Wi-Fi

Design compatto con doppia antenna esterna

Facile installazione e compatibilità universale

Migliora la copertura del segnale all’interno della tua casa

La presenza di muri, mobili e tramezzi, ma anche una superficie della casa maggiore delle capacità del router del proprio operatore telefonico possono rappresentare la causa del problema per cui in alcune stanze hai una copertura internet eccellente e in altre no.

Ti è mai capitato che mentre fai una telefonata su WhatsApp se ti trovi in soggiorno riesci a parlare tranquillamente, mentre se ti sposti la qualità audio cala? Il fenomeno è sempre lo stesso e ciò di cui hai bisogno è il ripetitore e amplificatore Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro.

Parliamo di un prodotto Xiaomi (quindi una garanzia) e di un dispositivo che, grazie alla velocità di trasmissione dati wireless fino a 300 Mbps e il supporto per la banda da 2,4 GHz, ti permette di amplificare il segnale Wi-Fi della tua casa, migliorando la copertura in aree nelle quali il segnale è debole.​

Ideale per chi…

Desidera migliorare la copertura Wi-Fi in casa o in ufficio, eliminando le zone morte

Cerca un dispositivo semplice da installare e utilizzare, senza complicazioni tecniche

Vuole un’estensione del segnale Wi-Fi affidabile e compatta, adatta a diversi ambienti

Se hai ancora qualche dubbio perché pensi che il dispositivo è utile ma tu non sapresti usarlo correttamente, considera che Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro lavora con l’app Xiaomi Home. Sul tuo smartphone riceverai indicazioni sulla posizione migliore del Wi-Fi Extender così da avere in ogni angolo della casa un segnale forte e stabile. Tutto questo è ora su eBay a soli 13,99€ con il 53% di sconto.