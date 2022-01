Alla fine, l'abbonamento a Instagram è arrivato davvero

No, niente account Gold (sulla falsariga della bufala Facebook Gold), ma una forma di abbonamento premium per l'accesso a contenuti esclusivi pubblicati da volti noti. È l'ultima trovata del team al lavoro su Instagram, l'applicazione più scaricata al mondo. La fase di test ha già preso il via, coinvolgendo un numero limitato di profili negli Stati Uniti.

Mettendo mano al portafogli e pagando un prezzo compreso tra 0,99 e 99,99 dollari (sono i creatori a stabilirlo), i follower hanno modo di partecipare a eventi in diretta riservati, guardare storie altrimenti non visualizzabili e ottenere un badge da affiancare al loro nickname. La piattaforma non tratterrà alcuna commissione su quanto generato attraverso le transazioni, almeno fino al 2023. Tra coloro selezionati per la sperimentazione figurano la giocatrice di basket Sedona Prince, la campionessa olimpica Jordan Chiles e l'astrologa Aliza Kelly.

La nuova iniziativa è in linea con quelle già messe in campo in passato da Facebook (con Subscriptions) e dal concorrente Twitter (con Super Follows). C'è anche il commento del CEO Mark Zuckerberg, che riportiamo di seguito in forma tradotta.

Come sempre accade per ogni nuova funzionalità sottoposta a una fase di test, non è detto che Meta scelga di proseguire su questa strada rendendola disponibile all'intera community. Tutto dipenderà dai feedback raccolti e dall'accoglienza riservata.

🎉 Subscriptions 🎉

Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

– Subscriber Lives

– Subscriber Stories

– Subscriber Badges

We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/SbFhN2QWMX

— Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022