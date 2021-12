Instagram, nel 2022 punterà soprattutto sui video

Per il 2022 in dirittura d'arrivo, Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha grandi programmi per il famoso social network fotografico. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un breve (ma intenso!) videomessaggio di fine anno pubblicato su Twitter.

Instagram: video e altre novità in arrivo per l'anno venturo

Non si parla di funzioni specifiche, sia ben chiaro, ma sono più che altro indicazioni e direzioni da prendere. Ciò che però emerge chiaramente è che verrà data una svecchiata al social network, al fine di cercare di tenerlo maggiormente al passo con i tempi e con le tendenze del momento, andando quindi a puntare prevalentemente sui video, come fa il tanto apprezzato TikTok, e su tutto ciò che ruota attorno ai Reels, con l'introduzione di nuove feature.

Da notare che già nel corso degli ultimi mesi sono state apportate delle modifiche al modo in cui la piattaforma gestisce i filmati. Ad esempio, è stato rimosso il marchio IGTV per portare video di forma più lunga direttamente nel feed principale, sebbene gli utenti debbano comunque accedere alla sezione dedicata ai Reels per poter guardare i contenuti per intero.

Viene altresì fatta menzione della necessità di introdurre nuovi strumenti di monetizzazione per aiutare i creators ad ottenere maggiori guadagni e viene sottolineata anche la necessità di lavorare maggiormente sul sistema di messaggistica, che è praticamente il fulcro della comunicazione tra gli utenti online.

Non mancano poi le conferme riguardo l'implementazione della possibilità di impostare un feed cronologico invece che basato sui calcoli dell'algoritmo e sulla necessità di offrire agli utenti un controllo maggiore dell'esperienza social.