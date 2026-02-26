Instagram avvisa i genitori sui segnali di disagio dei figli

Meta ha annunciato un’importante novità per Instagram. A partire dalle prossime settimane, i genitori riceveranno una notifica se i figli cercano ripetutamente termini associati a suicidio e autolesionismo. La funzionalità sarà inizialmente disponibile in quattro paesi. L’azienda di Menlo Park è attualmente sotto processo negli Stati Uniti per gli effetti negativi sui minori dovuti all’uso prolungato del servizio.

Come funziona l’avviso su Instagram

Dal settembre 2024 sono disponibili gli account per adolescenti con diverse restrizioni. Sono ovviamente presenti i controlli parentali, ma non sempre sono efficaci. Meta introdurrà ora un’altra funzionalità su Instagram che permetterà ai genitori di individuare particolari segnali di disagio dei figli.

L’azienda californiana spiega che le ricerche di contenuti su autolesionismo e suicidio vengono bloccate automaticamente. L’utente viene quindi indirizzato verso risorse e servizi di assistenza che possono offrire supporto. Anche se potrebbe essere angosciante per un genitore, Instagram segnalerà le ricerche ripetute di determinati termini in un breve lasso di tempo.

Le notifiche verranno inviate ai genitori per gli account supervisionati tramite Family Center (utenti con età compresa tra 13 e 17 anni), quando la ricerca include frasi che promuovono il suicidio o l’autolesionismo, frasi che suggeriscono che un adolescente voglia farsi del male e termini come “suicidio” o “autolesionismo”.

Gli avvisi verranno inviati ai genitori tramite email, SMS o WhatsApp, a seconda delle informazioni di contatto disponibili, oltre che tramite una notifica in-app. Toccando la notifica si aprirà un messaggio a schermo intero che spiega che il figlio adolescente ha ripetutamente cercato su Instagram termini associati a suicidio o autolesionismo in un breve lasso di tempo. I genitori avranno anche la possibilità di visualizzare risorse di esperti pensate per aiutarli ad affrontare conversazioni potenzialmente delicate con il figlio.

La novità sarà disponibile inizialmente in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Verrà estesa ad altri paesi entro fine anno. Simili avvisi verranno mostrati in futuro per le conversazioni con Meta AI (che teoricamente non dovrebbe rispondere a domande su autolesionismo e suicidio).