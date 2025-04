Instagram lancia Blend per condividere i Reel con gli amici

Instagram ha appena esaudito il desiderio di molti utenti: un feed di Reel personalizzato, da condividere con gli amici.

Blend di Instagram, il feed di Reel condiviso con gli amici

Blend non è per tutti: per creare un feed personalizzato, bisogna ricevere o inviare un invito a un amico o a un gruppo di chat. Una volta accettato l’invito, ci si potrà immergere in una selezione di Reel scelta appositamente per ciascun membro della conversazione. Ogni giorno inoltre, il feed si rinnova con contenuti freschi e accattivanti.

L’idea alla base di Blend è semplice ma geniale: esplorare i gusti dei propri amici in fatto di Reel, mentre ci si connette con loro e scoprire nuovi contenuti insieme. Quando qualcuno nel gruppo reagisce a un Reel, Instagram avvisa, così si può continuare la conversazione nella chat diretta. Un modo per riportare Instagram alle sue origini, quando al centro c’erano le connessioni autentiche tra amici, non i contenuti sponsorizzati o le mode del momento lanciate dagli influencer.

Con il lancio di Blend, Instagram offre agli utenti una funzione che non è disponibile su TikTok, uno dei suoi più grandi rivali. Per Instagram, questa nuova funzione potrebbe essere un modo per aumentare la scoperta e il tempo di visualizzazione dei Reel sulla piattaforma.

Come creare un Blend?

Creare un Blend è molto semplice. Basta aprire una chat diretta one-to-one o di gruppo e toccare la nuova icona Blend in alto nella chat. Poi, selezionare “Invita” per invitare le persone dalla propria chat a unirsi al Blend. Il Blend sarà creato quando almeno un membro della chat accetterà l’invito. Si può riguardare un Blend andando alla chat diretta e toccando l’icona Blend.

Blend non è un’idea del tutto nuova. Ricorda un po’ la funzionalità omonima di Spotify, che permette alle persone di combinare i propri gusti in una playlist condivisa che si aggiorna quotidianamente.