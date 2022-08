Instagram: come avere successo in poco tempo

Instagram è un microcosmo talmente vasto che avere successo potrebbe rivelarsi una sfida piuttosto impegnativa se non conosci i giusti metodi. Non basta, infatti, avere un profilo e pubblicare per diventare famosi nel social fotografico: è necessario saperlo utilizzare in modo professionale, capire le funzionalità, l’algoritmo e scegliere con cura gli hashtag. Se sei un’azienda, un professionista o un social media manager che vuole ottenere nuovi clienti tramite Instagram Marketing, abbiamo scovato il miglior corso per supportarti in questo percorso.

“Instagram Marketing 2022: corso completo professionale” è una guida redatta completamente in italiano dall’esperto in web marketing Lorenzo Giustarini. Il corso è strutturato in dodici capitoli (a cui si aggiungono diversi aggiornamenti, il più recente risale ad aprile 2022), alternati tra teoria e pratica. Tra gli argomenti più interessanti troviamo: le funzioni di Instagram, come usare gli hashtag, la creazione di uno stile personale, app per modificare immagini e video, ads e cta, guida all’uso delle stories, cosa sono gli analytics e tanto altro.

La promessa? Creare da zero un profilo accattivante e professionale e portarlo in poco tempo oltre i 10 mila followers per ottenere guadagni e clienti. Il corso ha raccolto, finora, quasi 10 mila studenti e una valutazione media di 4,6 stelle su 5 assegnate da quasi 4 mila valutazioni di studenti che lo hanno acquistato e provato.

Grazie alla promozione in corso, puoi inoltre approfittare di un esclusivo sconto dell'82%: il prezzo finale sarà così di soli 14,99 euro invece di 84,99.

