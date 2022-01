Instagram: come spiccare con i tuoi contenuti

Vuoi spiccare grazie ai tuoi contenuti su Instagram? La strada per diventare aspiranti instagrammer può sembrare tortuosa, ma guidati dalle persone giuste ecco che diventa un'opportunità da non perdere. Mina Barrio è una delle fotografe spagnole più famose a livello internazionale, che ha fatto proprio di Instagram il cuore pulsante del suo successo, che le ha fruttato oltre 240 mila follower e migliaia di likes. Forse non sapevi, però, che Mina Barrio ha deciso di condividere tutto il suo “sapere” sul web, in forma di quattro utilissimi corsi ognuno dedicato ad un tema differente. Dalla fotografia all'editing, fino all'identità visiva e ai selfie professionali: ogni cosa, per dare vita a contenuti di assoluto successo. Domestika è la piattaforma che ospita i quattro corsi, che potrai acquistare risparmiando il 21% grazie alle promozioni attive in queste ore.

Spicca con il tuo contenuto Instagram

Domestika ti propone un pacchetto da due corsi a scelta fra i quattro disponibili, realizzati da Mina Barrio. Ecco una panoramica di ciò che troverai.

Fotografia con smartphone e identità visiva per Instagram . In questo corso, la fotografa Barrio ti guiderà per aiutarti a far decollare il tuo account Instagram. Come? Realizzando un feed che sia attraente a colpo d'occhio, sfruttando il potere dell'immaginazione e soprattutto impostando un'identità visiva che sia coerente al tuo personaggio e ai contenuti che vuoi offrire.

. In questo corso, la fotografa Barrio ti guiderà per aiutarti a far decollare il tuo account Instagram. Come? Realizzando un feed che sia attraente a colpo d'occhio, sfruttando il potere dell'immaginazione e soprattutto impostando un'identità visiva che sia coerente al tuo personaggio e ai contenuti che vuoi offrire. Creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories . Le Storie sono uno degli strumenti più potenti di Instagram. Non solo sono immediate, ma permettono anche di aggiungere link a siti web esterni, generando così del traffico diretto. In questo corso avrai l'occasione di imparare tutto ciò che c'è da sapere riguardo alla creazione e modifica dei contenuti nelle tue storie, per far sì che siano attraenti e professionali.

. Le Storie sono uno degli strumenti più potenti di Instagram. Non solo sono immediate, ma permettono anche di aggiungere link a siti web esterni, generando così del traffico diretto. In questo corso avrai l'occasione di imparare tutto ciò che c'è da sapere riguardo alla creazione e modifica dei contenuti nelle tue storie, per far sì che siano attraenti e professionali. Fotografia professionale per Instagram . Come Mina Barrio, tanti fotografi si appellano ad Instagram per condividere le proprie opere con il mondo, anche alla luce di un profitto. Ovviamente, qualsiasi contenuto si cerchi di portare sul social, degli ottimi scatti sono fondamentali. In questo corso imparerai a comunicare i tuoi valori attraverso ogni singolo post, grazie ad uno stile fotografico personale. Inoltre, scoprirai come curare l'aspetto creativo di ogni fotografia e anche le tecniche migliori, utilizzando strumenti molto semplici come uno smartphone.

. Come Mina Barrio, tanti fotografi si appellano ad Instagram per condividere le proprie opere con il mondo, anche alla luce di un profitto. Ovviamente, qualsiasi contenuto si cerchi di portare sul social, degli ottimi scatti sono fondamentali. In questo corso imparerai a comunicare i tuoi valori attraverso ogni singolo post, grazie ad uno stile fotografico personale. Inoltre, scoprirai come curare l'aspetto creativo di ogni fotografia e anche le tecniche migliori, utilizzando strumenti molto semplici come uno smartphone. Selfie e video selfie professionali per Instagram. Lo sapevi che le fotografie che raffigurano volti umani hanno molta più probabilità di generare like e condivisioni? Imparerai così a pianificare ogni singolo selfie o video selfie da zero: illuminazione, ambientazione e posizione diventeranno un mantra, mentre scoprirai come posare davanti all'obiettivo mantenendo un'espressione spontanea. Immortalare momenti importanti della tua vita aggiungerà stile comunicativo ancora più personale al tuo feed.

Queste sono le quattro proposte realizzate da Mina Barrio. Domestika è una grandissima community creativa che offre sul proprio portale migliaia di corsi con i migliori professionisti del settore. Ogni corso presenta un certo numero di videolezioni on-demand ad accesso illimitato, per seguire ciò che più interessa quando, come e dove vuoi. Se sei pronto a diventare un vero instagrammer seguendo i consigli di Mina Barrio, ti ricordiamo che la promozione attiva in questi giorni ti permette di acquistare un pacchetto da due corsi al prezzo scontato di 18,90 euro.