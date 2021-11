Instagram: corso di fotografia professionale in offerta

Instagram, soprattutto negli ultimi anni, da semplice social network dove condividere i propri scatti è diventato una vera e propria vetrina virtuale. Qui si mette in mostra il proprio talento e, soprattutto, si cerca un punto di lancio per la propria attività. Perciò l'aspetto visivo è estremamente importante. Solo fotografie di qualità e post ben studiati sapranno attrarre potenziale clientela e saranno in grado di elevare il nostro lavoro spiccando fra un bacino d'utenza già saturo. Domestika ci viene incontro con “Fotografia professionale per Instagram”, un interessantissimo corso scontato in occasione del Black Friday a soli 10,90 euro invece di 39,90, il prezzo più basso di sempre. (Dai un'occhiata a tutti i corsi in sconto: ce n'è per tutti i gusti).

Fotografia professionale per Instagram: cosa contiene il corso

Con questo corso da 16 lezioni, la fotografa professionista Mina Barrio ti insegnerà tutti i trucchi e le tecniche per scattare immagini incredibili, per poi guidarti nella scelta di quelle che meglio rappresentano il tuo profilo e il tuo progetto che andranno, infine, ritoccate. Le prime lezioni si baseranno sui principi fondamentali della composizione, che ti aiuteranno ad individuare il tuo personalissimo stile su cui ti baserai per scattare diverse tipologie di fotografie. Dai paesaggi ai flatlay con sfondi colorati, fino ai luoghi dove passi le vacanze: ci saranno sempre idee originali e spunti creativi da seguire. Dopo aver scelto gli scatti migliori per la tua vetrina social, l'insegnante ti guiderà nel fotoritocco direttamente da smartphone, utilizzando apposite applicazioni gratuite.

Ma gli scatti, da soli, non saranno in grado di fare granché. Ci vuole un'organizzazione solida e ben studiata: in questo corso imparerai quando è il momento giusto per pianificare e pubblicare i post nella tua pagina, affinché raggiungano un discreto successo. Infine, capirai come sfruttare al meglio le storie di Instagram, un'altra importante risorsa messa a disposizione dal social e in grado di offrire un'incredibile visibilità grazie alla sua natura interattiva. Il corso “Fotografia professionale per Instagram” è in sconto a soli 10,90 euro ancora per pochissimi giorni in occasione del Black Friday Domestika. È rivolto principalmente a designer, illustratori, piccoli imprenditori e chiunque voglia valorizzare il proprio progetto online utilizzando soltanto lo smartphone, requisito fondamentale per accedere al corso.