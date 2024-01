Instagram: didascalie tradotte automaticamente e pinch to zoom

Dopo la possibilità di personalizzate i template nelle Storie, in futuro, su Instagram potrebbe fare capolino un’altra nuova e interessante funzione di accessibilità che potrebbe fare comodo a un gran numero di utenti: la traduzione automatica delle didascalie dei Reels.

Instagram: traduzione automatica dei Reels e pinch to zoom per profilo

Per il momento, è bene tenerlo presente, la funzionalità non è stata ancora introdotta in via ufficiale e a scoprirla è stata l’utente Alessandro Paluzzi, che già in precedenza ha rivelato in anteprima diverse feature in sviluppo su Instagram.

#Instagram is working on the ability to auto-translate your captions in #Reels 👀 pic.twitter.com/HujSykLFJn — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2024

Come anticipato, la funzione dovrebbe consentire di tradurre in automatico le didascalie nella lingua preferita di chi guarda il filmato. Potrebbe altresì venire implementato un pulsante apposito nelle impostazioni relative all’accessibilità per consentire l’attivazione della feature.

Da tenere presente che ad oggi Instagram consente già di visualizzare le didascalie sui Reels, ma la cosa è fattibile solo ed esclusivamente in lingua inglese.

Unitamente alla novità in questione, Meta starebbe lavorando ad un altro piccolo aggiornamento che consente di effettuare il pinch to zoom sull’immagine del profilo di un account.

#Instagram is working on the ability to pinch-to-zoom on the profile picture 👀 pic.twitter.com/wDrNtdFBdK — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2024

Quando anche quest’altra novità verrà implementata a pianta stabile, costituirà inevitabilmente un altro importante passo avanti, in special modo rispetto a quanto precedentemente aggiunto lo scorso anno, quando Instagram ha permesso agli utenti di ingrandire le foto del profilo toccandole.

Quando le caratteristiche di cui sopra verranno aggiunte ufficialmente ad Instagram non è però dato saperlo. Potrebbero essere necessarie delle settimane o addirittura dei mesi, non vi sono informazioni precise in tal senso.