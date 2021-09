Instagram Kids: Facebook sospende il lancio

Facebook ha annunciato che il lancio di Instagram Kids è stato momentaneamente sospeso. L'azienda di Menlo Park vuole prima avviare una discussione più approfondita con genitori, esperti e politici per “dimostrare il valore e la necessità di questo prodotto“. La decisione arriva poche ore dopo il post che contesta l'articolo del Wall Street Journal pubblicato il 14 settembre.

Instagram Kids: lancio posticipato

Adam Mosseri, responsabile del social network, afferma che Instagram Kids è stato sviluppato per gli utenti con età compresa tra 10 e 12 anni. Nonostante Instagram sia vietato ai minori di 13 anni, molti giovanissimi effettuano la registrazione inserendo una data di nascita falsa. Dato che la verifica non è sempre possibile, l'azienda di Menlo Park vuole offrire ai genitori una versione più adatta ai loro figli, come già fanno YouTube e TikTok.

L'iscrizione a Instagram Kids sarà possibile solo con il permesso dei genitori. Non ci saranno inserzioni pubblicitarie e verranno incluse specifiche funzionalità di controllo, come la supervisione dei messaggi e dei follower. L'esistenza di una versione per bambini era stata confermata a marzo. Subito dopo sono arrivate le critiche da parte di procuratori federali, politici e organizzazioni che difendono i diritti e la privacy degli utenti, secondo i quali Instagram Kids potrebbe avere conseguenze negative per la salute dei più piccoli.

Mosseri cita nel post l'articolo pubblicato a metà settembre dal Wall Street Journal e la risposta del suo collega. Secondo Facebook, il WSJ ha riportato informazioni incomplete sugli effetti “tossici” di Instagram sui minorenni.

Nelle prossime settimane, l'azienda incontrerà genitori, esperti e politici per dimostrare che Instagram Kids è la soluzione più adatta. Nel frattempo verranno aggiunte al servizio nuove funzionalità per consentire ai genitori di controllare meglio i figli con età superiore a 13 anni.