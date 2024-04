Instagram penalizza reposting e aggregatori

Instagram ha annunciato importanti novità relative all’algoritmo dei suggerimenti. Gli utenti vedranno più contenuti originali dai creatori di piccole dimensioni, mentre verranno penalizzati i grandi aggregatori (che spesso non indicano nemmeno la fonte originale) e i repost. Queste modifiche saranno visibili a tutti nel corso dei prossimi mesi.

Aggiornamento del sistema di ranking

Instagram ha aggiornato il sistema di ranking per consentire anche ai creatori più piccoli di incrementare il numero di follower. Storicamente sono stati avvantaggiati i creatori con un ampio seguito e account che condividono contenuti ripubblicati. In pratica, l’algoritmo dei suggerimenti è diventato più equo.

La novità più importante interessa i cosiddetti aggregatori di contenuti, ovvero account che “riciclano” video e immagini condivisi da altri utenti, spesso senza nemmeno indicare la fonte originale. Gli account che condividono contenuti degli altri oltre 10 volte negli ultimi 30 giorni non verranno più suggeriti in Esplora e nel feed principale. Non verranno invece penalizzati gli editori che hanno un accordo di licenza o il permesso dai creatori originali.

Quando vengono rilevati due contenuti uguali, Instagram sostituirà quello ripubblicato con l’originale nei suggerimenti. Il creatore originale riceverà una notifica per l’avvenuta sostituzione.

Se assente, Instagram aggiungerà inoltre un’etichetta che indica il creatore originale. L’etichetta sarà visibile ai follower e, almeno inizialmente, potrà essere rimossa (forse in futuro non sarà più possibile).

Le novità dovrebbero quindi premiare i creatori che pubblicano contenuti originali, anche se hanno un numero basso di follower. Potrebbe essere una mossa strategica per attirare nuovi utenti negli Stati Uniti, in quanto Instagram Reels è una valida alternativa a TikTok.