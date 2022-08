Le stories sono tra le funzionalità più amate di Instagram, il social media fortemente basato sulla fotografia di Meta. La loro particolarità? A differenza dei post, le storie durano solamente ventiquattro ore e poi spariscono. Fin dalla loro introduzione nel 2016 sono state un vero successo tra gli utenti della piattaforma, che hanno trovato nelle stories uno strumento in cui esprimere ancor più loro stessi grazie alle tante opzioni di personalizzazione.

Influencer e profili noti di Instagram utilizzano le storie per raccontare spaccati di vita quotidiana oppure per parlare direttamente con il proprio pubblico, creando un vero e proprio contatto che i soli post spesso non sono in grado di offrire. Ma le vere potenzialità di Instagram e le sue storie non si limitano a ciò: portare buoni contenuti significa anche sviluppare un’idea e avere alle spalle qualche conoscenza in campo di creazione e editing. Se ti stai chiedendo come muovere i tuoi primi passi in questa direzione, ti consigliamo un ottimo videocorso realizzato dalla fotografa e influencer Mina Barrio – una vera esperta di questo settore.

Instagram Stories: come creare contenuti professionali

“Creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories” – questo il titolo del corso – è un “viaggio” in 22 lezioni (durata complessiva di tre ore) in cui Mina Bario snocciolerà tutti i segreti sulla creazione e modifica di contenuti in modo attraente e professionale, focalizzato principalmente nel settore fotografico e video. Al termine del corso saprai come definire una strategia di pubblicazioni e come creare una campagna con fotografie, video e design utilizzando solamente il tuo cellulare e nient’altro.

Non sono infatti necessarie conoscenze pregresse di alcun tipo per partecipare. Riguardo ai materiali, avrai solamente bisogno di uno smartphone con macchina fotografica e connessione a Internet. Il corso, come tutti quelli proposti da Domestika, offre videolezionu on-demand e ad accesso illimitato per sempre, da qualsiasi dispositivo. Ciò significa che potrai seguire gli insegnamenti di Mina Barrio quando vuoi, per adattare le lezioni ai tuoi ritmi. Grazie alla promozione attiva, raggiungibile tramite questo link, è possibile risparmiare ben il 75% di sconto sull’acquisto del corso. Il prezzo finale sarà così di 14,90 euro anziché 59,90.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.