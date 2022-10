È necessario installare un antivirus sul PC?

La convinzione di molti utenti che non è necessario installare un antivirus se si prendono le dovute precauzioni quando si naviga in Internet è diffusa, ma è soltanto un falso mito.

Chiunque ha un amico convinto di non aver bisogno di un software antivirus sul PC poiché fa attenzione agli allegati oppure non scarica nulla e non naviga su siti Web pericolosi. Tutto questo è davvero sufficiente per proteggere le informazioni personali?

Allora vuol dire che un ottimo software come Norton 360 Standard è stato creato soltanto per occupare spazio all’interno del PC. In realtà, è necessario più di quanto si possa pensare.

Installare un antivirus sul PC è necessario

Tutti gli utenti necessitano di un programma che migliori la protezione quando utilizzano Internet. Siamo in un’epoca in cui gli attacchi hacker zero-day sono in aumento costante.

Pertanto, anche gli utenti più cauti e consapevoli possono essere vittime di attacchi. Questo perché i criminali informatici utilizzano ogni giorno nuovi metodi per infettare i PC.

Perché, quindi, è necessario installare un antivirus come Norton 360 Standard? Gli hacker sono molto scaltri nello sfruttare la vulnerabilità dei programmi che gli utenti usano giornalmente per sferrare i loro attacchi.

I motori di ricerca, ma anche software come Word, sono vulnerabili sono qualsiasi dispositivo viene utilizzato. A essere compromessi sono anche siti Web di largo utilizzo.

Sfruttando queste falle, gli attacchi hacker mandano a farsi benedire tutte le possibili precauzioni adottate dagli utenti. Quindi, senza Norton 360 Standard installato sul Pc e costantemente aggiornato, i cyber criminali prendono in mano la situazione.

L’antivirus è l’ultimo baluardo difensivo rimasto per contrastare e isolare attacchi di trojan, keylogger, malware, ransomware e via dicendo. Ogni tentativo di manomissione viene individuato, ed è a questo punto che entra in gioco il suo sistema difensivo.

La peculiarità di Norton 360 Standard è quella di una potente protezione per il dispositivo e la privacy online in un’unica soluzione. Basta cliccare qui, acquistare il prodotto attualmente scontato del 60%, installarlo e navigare in tutta tranquillità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.