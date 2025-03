Installare Windows 11 senza account, nuova scorciatoia

Questa settimana Microsoft ha messo la parola fine a BYPASSNRO, il famoso trucco per aggirare i controlli su connessione Internet e account Microsoft durante l’installazione di Windows 11. Ma niente paura: gli smanettoni hanno già scovato un’alternativa.

Nuovo metodo per installare Windows 11 senza account

La scelta di incentivare l’uso degli account locali è dettata da vari motivi, come una maggiore sicurezza, una migliore integrazione tra i dispositivi e l’accesso a funzionalità avanzate offerte dal cloud. Ma non tutti gli utenti hanno accolto favorevolmente questa spinta forzata verso l’account online. È naturale quindi che i più smaliziati si siano messi a cercare un modo per farla franca.

Ed ecco che su GitHub spunta ThePineapple, un utente che ha scoperto e condiviso un nuovo metodo per aggirare l’ostacolo. Il suo repo WinJS-Microsoft-Account-Bypass spiega come accedere a una schermata nascosta per la creazione di un account locale, bypassando il requisito dell’account Microsoft durante l’installazione. Un escamotage che funziona offline su tutte le versioni di Windows 11, modalità S inclusa.

Come funziona la scorciatoia

Il bypass sfrutta una stringa URI (Uniform Resource Identifier) CXH (cloud experience host) durante l’installazione per richiamare la schermata segreta di creazione dell’account locale. Ecco i passaggi nel dettaglio:

Avviare l’installazione di Windows 11;

Selezionare regione e layout di tastiera;

Fermarsi alla schermata di selezione del layout di tastiera secondario, senza cliccare Salta;

Premere Ctrl + Shift + J per aprire la Console sviluppatore;

Digitare il comando WinJS.Application.restart(“ms-cxh://LOCALONLY”), usando il completamento automatico con il tasto Tab;

Premere Invio per eseguire il comando;

Premere Esc per uscire dalla Console e tornare all’interfaccia di installazione;

Comparirà la schermata di creazione dell’account locale in stile Windows 10;

Inserire nome utente, password e domande di sicurezza, poi cliccare Avanti;

Completare l’installazione e configura le impostazioni sulla privacy.

ThePineapple ha anche condiviso un video tutorial.

Insomma, Microsoft può anche provarci, ma gli utenti più furbi troveranno sempre un modo per aggirare le limitazioni.