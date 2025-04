Int-Ball2, il robot fluttuante della ISS come in Oblivion...

Nello spazio, ogni secondo è importante. Gli astronauti devono destreggiarsi tra esperimenti scientifici, manutenzione delle apparecchiature, comunicazioni con la Terra, ecc. È un balletto continuo di compiti, dove ogni movimento costa fatica in un ambiente dove nulla è naturale. Per fortuna, non sono più soli lassù. Robot intelligenti iniziano ad alleggerire i loro compiti quotidiani.

Il robot Int-Ball2 fluttua nella ISS e filma gli astronauti senza l’intervento umano

L’ultimo esempio arriva dal modulo giapponese della Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta di Int-Ball2, un robot di forma sferica, che fluttua liberamente e cattura foto e video degli astronauti in azione. Progettato dall’agenzia spaziale giapponese JAXA, questo piccolo dispositivo viene testato per valutarne l’efficacia nel monitorare autonomamente il lavoro a bordo.

Questo robot sembra essere uscito fuori direttamente dal film Oblivion… mancano solo i piccoli cannoni ai lati per assicurarsi che nessuno rimanga nei paraggi durante gli esperimenti. Ma qui non ci sono laser, solo due telecamere progettate per catturare automaticamente immagini nitide nei moduli della ISS, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il robot intelligente che vigila sull’ISS

Int-Ball2 è pilotato a distanza dalla Terra dagli ingegneri della JAXA, ma può anche muoversi da solo. È dotato di un sistema di posizionamento inerziale sviluppato da Epson, abbinato a un modulo di navigazione visiva che gli consente di orientarsi e muoversi senza urtare i muri. Può anche tornare alla sua base per ricaricarsi da solo, proprio come Rumba… Poiché non è necessario azionare manualmente le telecamere, questo robot offre agli astronauti più tempo per concentrarsi sulle loro missioni.