Intel: 30 miliardi per l'acquisizione di GlobalFoundries?

Utilizzare il condizionale è d'obbligo, considerata la totale assenza di conferme in merito, ma quanto ipotizzato dal Wall Street Journal potrebbe risultare l'acquisizione più importante di questo 2021: a quanto pare, Intel sarebbe intenzionata ad allungare le mani su GlobalFoundries, definita la terza fonderia di semiconduttori indipendente più grande al mondo.

GlobalFoundries nel mirino di Intel?

Resa nota anche l'entità dell'investimento economico che il gruppo di Santa Clara sarebbe pronto a mettere sul tavolo: un assegno da ben 30 miliardi di dollari. Sarebbe il più corposo di sempre tra quelli staccati dalla società.

Creata nel 2009 in seguito alla cessione delle attività di fonderia in precedenza gestite da AMD, al momento GlobalFoundries è controllata da Mubadala Investment Company, realtà legata al governo degli Emirati Arabi Uniti. La sede legale gruppo è comunque situata negli Stati Uniti. I portavoce di entrambe le aziende interessate dal rumor non hanno rilasciato alcun commento a sostegno della tesi, com'era lecito attendersi.

Dell'impegno di Intel finalizzato ad aumentare la produzione di chip abbiamo scritto anche nei giorni scorsi su queste pagine, ipotizzando un investimento da 20 miliardi di dollari in Europa. Un progetto che coinvolgerebbe anche l'Italia, come sembra testimoniare l'incontro tra il nuovo CEO Pat Gelsinger e il premier Mario Draghi.

Nel caso di una stretta di mano, subentreranno inevitabilmente valutazioni sul fronte antitrust: oggi AMD è uno dei clienti più importanti per GlobalFoundries e l'eventuale controllo di quest'ultima da parte del suo principale concorrente potrebbe sollevare legittimi quesiti.