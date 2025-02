Intel annuncia le nuove CPU Xeon 6500P e 6700P

Dopo il lancio degli Xeon 6900P con architettura Granite Rapids, avvenuto giusto lo scorso settemre, Intel amplia oggi la gamma presentando i nuovi modelli Xeon 6500P e 6700P con configurazioni che possono arrivare fino a un massimo di 86 core per socket.

Intel: presentanti i nuovi processori Xeon 6500P e 6700P

A differenza della serie Intel Xeon 6900P, i nuovi Xeon 6500P e 6700P sono scalabili, in modo da essere installati anche in piattaforme fino a 4 e 8 socket. Oltre alla conta dei core inferiore rispetto a Xeon 6980P, in grado di raggiungere fino a 128 core ed essere abbinato a memoria RAM DDR5 a 12 canali, i nuovi modelli supportano soltanto le memorie DDR5 a 8 canali e continua a essere presente il supporto MRDIMM.

Sono poi presenti 88 corsie PCI-E 5.0, rispetto le 96 corsie del 6900P, oltre a 4 collegamenti UPI 2.0, che invece sul modello più potente sono 6. Non mancano tuttavia le medesime funzionalità per quanto riguarda le istruzioni, come AVX-512 e varie funzionalità ISA.

Stando a Intel, i nuovi processori offrono importanti benefici in termini di guadagno prestazionale, specie nei compiti IA, che rimangono quelli in cui ci si focalizza di più. Proprio in questo campo, i nuovi Xeon sono in grado di distinguersi grazie al loro software IA, che riesce a sfruttare adeguatamente le istruzioni AMX (Advanced Matrix Extensions). L’azienda, tuttavia, non ha purtroppo fornito alcun campione di revisione, di conseguenza non è ancora disponibile alcun benchmark indipendente. Bisognerà quindi attendere per un confronto diretto con le soluzioni AMD EPYC.

Passando al resto delle specifiche, il modello annunciato oggi, ovvero Xeon 6787P, ha 86 core funzionanti a una frequenza massima di 3,8 GHz, insieme a un TDP di 350W e e un prezzo di listino di 10.400$. Lo Xeon 6788P con un prezzo maggiorato che raggiunge i 19.000$ offre anche la possibilità di essere scalato fino a 8 socket, mentre nella fascia bassa figura anche Xeon 6507P a otto core, con un prezzo di 765$ e Xeon 6505P a 12 core a 563$.

La nuova gamma di processori Xeon di Intel è pensata per scenari che riguardano la gestione della rete e la computazione ad alte prestazioni.