Intel anticipa l’arrivo di Windows 12 nel 2024: cosa sappiamo finora

Mentre Microsoft continua a distribuire Windows 11 ai dispositivi che utilizzano le versioni precedenti, circolano già voci su Windows 12. Ora potremmo sapere quando l’azienda di Redmond intende lanciarlo: nel 2024.

Per il momento, Microsoft non ha indicato ufficialmente quando Windows 12 potrebbe arrivare. Alla conferenza Build 2023, infatti, il colosso di Redmond ha parlato della “prossima generazione di Windows“, senza però menzionare Windows 12 per nome. Tuttavia, una recente dichiarazione di un dirigente di Intel suggerisce che potrebbe arrivare già l’anno prossimo.

Come riporta The Verge, l’indizio è stato lanciato da David Zinsner, direttore finanziario di Intel, durante una conferenza organizzata da Citi a settembre.

Qual è la possibile data di uscita di Windows 12?

Il direttore finanziario di Intel ha dichiarato in una conferenza tenutasi a settembre che le vendite di processori nel 2024 saranno positive, grazie soprattutto all’aggiornamento di Windows. Questa dichiarazione lascia poco spazio ai dubbi, e anzi, suggerisce che questo “refresh” avrà un forte impatto sulle vendite di CPU.

Anche secondo Windows Central, Windows 12 uscirà nel 2024, presumibilmente in autunno. Microsoft ha l’obiettivo di rilasciare nuove versioni principali del suo sistema operativo ogni tre anni. Dopo Windows 11, lanciato nel 2021, il prossimo aggiornamento potrebbe arrivare nel 2024. Tuttavia, questa data non è definitiva. Microsoft potrebbe posticipare il rilascio per vari motivi.

All’inizio di ottobre 2023, tuttavia, un dipendente Microsoft ha seminato il dubbio affermando che Windows 12 non esisteva. Tuttavia, ha prontamente cancellato i suoi post, lasciando gli utenti senza alcuna spiegazione. Non sappiamo cosa lo abbia spinto a fare tali affermazioni. Ma ci sono troppi indizi sulla futura versione del sistema operativo per credere che non sia in cantiere.

Si può supporre che Windows 12 segua un calendario di rilascio simile a quello delle versioni precedenti. Come promemoria, la prima versione di Windows 11 Insider Preview è stata disponibile solo pochi giorni dopo l’ufficializzazione da parte di Microsoft. E qualche mese prima del rilascio pubblico del sistema operativo.

È possibile testare Windows 12?

Microsoft ha aperto un nuovo canale in Windows Insider, chiamato Canary, che sembra essere dedicato a Windows 12, anche se l’azienda non lo conferma. Il canale Canary offre le build dalla serie 25000, mentre il canale Dev si occupa delle ultime funzionalità di Windows 11 nella serie 23000. Si può quindi intuire che il canale Canary anticipa il futuro sistema operativo. Chi vuole provare in anteprima Windows 12, può scegliere il canale Canary, ma deve tenere conto del fatto che le build saranno probabilmente instabili e incomplete.

Windows 12 sarà a pagamento?

Windows 11 ha avuto un grande successo (essendo gratuito per l’aggiornamento), quindi è improbabile che gli utenti attuali passino a Windows 12 se fosse a pagamento. Probabilmente, Windows 12 sarà un aggiornamento gratuito e opzionale per chi ha Windows 11, ma anche per gli irriducibili di Windows 10.

Si vociferava che Windows 12 sarebbe stato a pagamento in abbonamento. I rumors erano basate sull’ultima versione Canary del sistema operativo, che mostrava delle funzioni di abbonamento. Tuttavia, i siti Neowin e Windowscentral hanno smentito la voce, dicendo che si tratta di funzioni per Windows IoT Enterprise.