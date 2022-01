Intel Arc Alchemist: GPU rimandate al 2022 inoltrato

Dopo l'annuncio dell'uscita delle GPU Arc Alchemist fatto proprio nel corso degli ultimi giorni, Intel sembra averne rimandato il lancio a data da destinarsi, rimuovendo dal proprio sito Internet ogni riferimento all'arrivo sul mercato del prodotto durante il primo trimestre dell'anno corrente.

Intel Arc Alchemist: lancio rimandato, forse arriveranno tra aprile e luglio

Molto probabilmente le schede grafiche verranno rilasciate sempre durante il 2022, ma nel trimestre successivo, dunque tra aprile e luglio. La scelta di ritardare l'uscita al momento non è ancora ben chiara, potrebbe essere dovuta a dei problemi di catena produttiva oppure potrebbe trattarsi molto più semplicemente di una mossa commerciale da parte dell'azienda.

Sia ben chiaro, il fatto che i riferimenti alle nuove GPU siano stati rimossi dal sito di Intel potrebbe pure non voler dir assolutamente nulla e quelle fatte poc'anzi risulterebbero quindi solo delle supposizioni, ma è bene considerare che questo non è il solito modus operandi dell'azienda.

Voci di corridoio suggeriscono che Intel possa aver operato una sorta di rebranding delle sue GPU da gaming, date le loro caratteristiche tecniche non propriamente eccezionali, andandole a riconfigurare come schede grafiche per portatili e per creativi.

Sempre restando in tema di GPU, ulteriori indiscrezioni suggeriscono che il gruppo si stia concentrando sulle GPU mobile, per cui è probabile che vengano messe in commercio prima le schede di fascia medio bassa e poi quelle di fascia medio-alta. Di conseguenza, anche se le schede grafiche di fascia bassa venissero pubblicate entro marzo di quest'anno, di certo le GPU per desktop di fascia alta giungeranno sul mercato nei mesi successivi.