Intel Arc B770: finestra di lancio per il quarto trimestre 2025?

Nonostante le voci precedentemente contrarie, sembra che Intel stia effettivamente preparando un nuovo modello top di gamma per la linea di GPU Arc Battlemage, che ovviamente prenderebbe il nome di Arc B770. Le indiscrezioni più recenti suggeriscono un lancio nel quarto trimestre di quest’anno, anche se, naturalmente, le date precise potrebbero variare in base alla finalizzazione dei modelli per test e produzione.

Intel Arc B770 potrebbe essere lanciata nel quarto trimestre 2025

I modelli Intel Arc B570 e B580, lanciati all’inizio dell’anno, sono soluzioni rivolte ai giocatori e ai creatori di contenuti, con dei prezzi che hanno consentito di posizionare il prodotto in un ottima posizione, con un buonissimo rapporto qualità/prezzo, anche grazie alla presenza delle tecnologie più recenti come XeSS e generazione fotogrammi. Con la B770, l’azienda dovrebbe offrire una scheda video dotata di più unità di calcolo, memoria più veloce e bus di memoria più ampio, per prestazioni di fascia più alta.

Sulla scia dei miglioramenti architetturali apportati ai precedenti modelli, la Arc B770 potrebbe spingersi nel zona di fascia media-alta, andando a competere con le opzioni più abbordabili di quel segmento di AMD e Nvidia. Il prezzo rimane ovviamente un’informazione sconosciuta, ma gli addetti ai lavori ipotizzano un costo superiore ai 400 dollari.

Precedentemente, Intel aveva lasciato erroneamente intendere che avremmo potuto vedere la Arc B770 già al Computex rispondendo con un promettente “restate sintonizzati” a una domanda di un utente su X. In realtà, quella frase si è poi riferita alle nuove Arc Pro B60 per il segmento professionale, ovvero una soluzione equipaggiata con chip grafico BGM-G21 e bus memoria da 192-bit.

Nonostante ciò, i rumor recenti hanno ripreso piede e pare anche che Intel stessa voglia effettivamente lanciare la Arc B770, che sarebbe basata sul processore grafico BMG-G31, più completo e prestante, precedentemente dato per annullato in fase di test dalle voci passate.