La decima generazione dei processori Intel Core destinati a notebook e 2-in-1 è ufficiale: il chipmaker di Santa Clara la annuncia oggi rendendo note tutte le specifiche che caratterizzano le unità Ice Lake. Le vedremo debuttare sul mercato integrate nei dispositivi entro la fine dell’anno, giusto in tempo per le festività natalizie.

Intel Core 10th Gen per i notebook

Focus sulle capacità di gestione delle operazioni legate all’intelligenza artificiale e all’elaborazione dei contenuti grafici grazie alla nuova componente Iris Plus. In termini di connettività sono poi presenti Wi-Fi 6 (Gig+) e Thunderbolt 3. Tutto questo senza dimenticare un’ottimizzazione sul fronte dei consumi e un’architettura studiata in modo da non costringere i produttori a scendere a compromessi in termini di design. Queste le parole di Chris Walker, Corporate Vice President di Intel e General Manager delle Mobility Client Platforms nell’ambito del Client Computing Group.

I processori Intel Core di decima generazione costituiscono un cambiamento di paradigma per quanto riguarda la leadership nelle piattaforme per PC portatili. Grazie all’intelligenza artificiale su larga scala disponibile per la prima volta nei PC, alla nuovissima architettura grafica, alla migliore connettività Wi-Fi 6 (Gig+) della categoria e a Thunderbolt (tutti integrati nel SoC grazie alla tecnologia di processo a 10 nm e all’architettura Intel) rendiamo possibile una gamma interamente nuova di esperienze e innovazioni nel settore dei notebook.

Tutti i processori (tranne i3-1000G1) possono far affidamento sul nuovo set di istruzioni Deep Learning Boost che accelerando le reti neurali garantisce prestazioni elevate in operazioni come il miglioramento delle immagini o l’analisi dei dati. C’è poi il Gaussian & Neural Accelerator (anche in questo caso assente su i3-1000G1) per i carichi di lavoro in background. Di seguito tutti gli 11 modelli annunciati e le loro principali caratteristiche.

U-Series

Intel Core i7-1068G7: Intel Iris Plus, 4 core/8 thread, 8 MB cache, 28 W TDP, 2,30/4,10 GHz base (3,60 GHz Turbo);

Intel Core i7-1065G7: Intel Iris Plus, 4 core/8 thread, 8 MB cache, 15 W/25 W TDP, 1,30/3,90 GHz base (3,50 GHz Turbo);

Intel Core i5-1035G7: Intel Iris Plus, 4 core/8 thread, 6 MB cache, 15 W/25 W TDP, 1,20/3,70 GHz base (3,30 GHz Turbo);

Intel Core i5-1035G4: Intel Iris Plus, 4 core/8 thread, 6 MB cache, 15 W/25 W TDP, 1,10/3,70 GHz base (3,30 GHz Turbo);

Intel Core i5-1035G1: Intel UHD Graphics, 4 core/8 thread, 6 MB cache, 15 W/25 W TDP, 1,00/3,60 GHz base (3,30 GHz Turbo);

Intel Core i3-1005G1: Intel UHD Graphics, 2 core/4 thread, 4 MB cache, 15 W/25 W TDP, 1,20/3,40 GHz base (3,40 GHz Turbo).

Y-Series