Computex 2019: il concept Intel Honeycomb Glacier

Il Project Athena di Intel è finalizzato alla realizzazione di laptop con form factor inediti, capaci di andare oltre le potenzialità dei portatili tradizionali. Un esempio è stato mostrato dal chipmaker al Computex in corso di svolgimento a Taipei, evento che ha visto tra le altre cose l’azienda ufficializzare l’arrivo dei processori Ice Lake a 10 nm: si tratta del concept battezzato Honeycomb Glacier.

Intel Honeycomb Glacier

Allo schermo principale si aggiunge un display secondario posizionato sopra la tastiera, utile per visualizzare informazioni aggiuntive. Un dispositivo di questo tipo può tornare utile sia per gli appassionati di gaming, ad esempio per consultare le mappe durante le sessioni di gioco, sia per i professionisti, magari visualizzando il catalogo delle fotografie in Lightroom mentre si esegue la post-produzione di un’immagine. Una cerniera permette poi di sollevare entrambi i pannelli e dar vita a una particolare configurazione multi-screen disposta in verticale.

Il design richiama alla mente quello dello ZenBook Pro Duo mostrato proprio nei giorni scorsi da ASUS, sempre all’evento taiwanese. In quest’ultimo però, a differenza di quanto avviene con Honeycomb Glacier, il secondo display rimane fisso sopra la tastiera senza possibilità di essere sollevato e inclinato.

Quello di Intel può essere definito a tutti gli effetti un laptop dual-screen. Il pannello principale ha una diagonale pari a 15,6 pollici con risoluzione Full HD, mentre il secondario da 12,3 pollici è alto la metà. Al suo interno trovano posto un processore Core i9 sottoposto a overclock e una scheda video GeForce 1070. C’è anche la tecnologia Tobii per tracciare il movimento degli occhi, potenzialmente utile per gestire i software aperti sui due schermi in multitasking a seconda di dove l’utente sta guardando.

Trattandosi di un concept, Honeycomb Glacier non sarà messo in vendita da Intel. Fungerà però da punto di riferimento e fonte d’ispirazione per quei produttore che vorranno sperimentare con nuovi form factor. Un po’ come già avvenuto negli ultimi anni con i convertibili e i modelli 2-in-1, che di fatto sono andati ad aggredire il market share di laptop e tablet, anche un form factor di questo tipo potrebbe avere fortuna.