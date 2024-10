Intel lavora al supporto per le future GPU Xe3 su Linux 6.13

Dopo il debutto delle più recenti iGPU Intel Xe2, in concomitanza delle CPU di nuova generazione Lunar Lake e in attesa dell’arrivo delle GPU desktop di prossima generazione Battlemage, gli ingegneri dell’azienda che si occupano dello sviluppo sulle distribuzioni del pinguino hanno già iniziato a lavorare per il supporto della prossima architettura grafica sul kernel Linux 6.13, vale a dire Xe3.

Intel già al lavoro per il supporto Xe3 su Linux 6.13

Il lavoro per il supporto delle prossime iGPU Xe3 è già iniziato e prevede la modifica del driver Intel DRM (Direct Rendering Manager). Attualmente, le fasi inziali riguardano soltanto l’estensione del codice di Xe2, inizialmente concentrato su Xe3 LPM.

Le iGPU della serie Xe3 saranno utilizzate all’interno dei prossimi processori Panther Lake, previsti per il lancio il prossimo anno, i cui bit iniziali di Xe3 includono i primi codici relativi alla piattaforma grafica (PTL), i quali includono i nuovi ID 0xB080, 0xB081, 0xB082, 0xB090, 0xB091, 0xB092, 0xB0A0, 0xB0A1 e 0xB0A2.

Ovviamente, il lavoro di Intel per il kernel Linux 6.13 riguarda per adesso soltanto l’abilitazione al supporto per i nuovi processori grafici, partendo dal codice di Xe2. Non si conoscono quindi ancora le nuove funzionalità.

Il supporto iniziale è stato introdotto a seguito di una richiesta di inserimento, denominata “drm-xe-next”, relativa a ieri e in coda per il ciclo di sviluppo del prossimo kernel, che inizierà una volta lanciata la versione 6.12 a fine novembre. L’ingegner Rodrigo Vivi che lavora per l’azienda di Santa Clara, autore della richiesta, ha anche spiegato nel dettaglio le ottimizzazioni relative alle prestazioni del driver del kernel Xe, oltre ad annunciare nuovi collaboratori che si occuperanno di mantenere il codice relativo:

“Oltre alla collaborazione tra driver e all’abilitazione dell’hardware in arrivo, una delle nostre aree chiave sarà quella di migliorare le prestazioni e gestire i report degli utenti in modo che il driver continui a migliorare. Ho l’onore di inviare questa prima richiesta di pull per conto del nuovo team di manutentori che stiamo mettendo insieme per il driver xe: Lucas, Thomas e Oded. Li aiuterò a farlo e a impostare il flusso di sviluppo drm-tip. Quindi, dovreste aspettarvi future richieste di inserimento provenienti direttamente da loro. Probabilmente, con una rotazione di compiti che definiranno da soli, ma dovrebbe essere simile a drm-intel e drm-misc.”

Poiché la cosiddetta “finestra di unione” per Linux 6.13 non è ancora iniziata, è possibile che Intel continui ad aggiungere ulteriori ottimizzazioni e funzionalità per Xe3.