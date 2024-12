Intel migliora le prestazioni dei Core Ultra 200S

Come promesso all’inizio di novembre, Intel ha rilasciato una serie di fix che migliorano le prestazioni dei processori Core Ultra 200S (architettura Arrow Lake) per desktop. Sono state individuate e risolte quattro delle cinque cause. Per la quinta si dovrà attendere i nuovi BIOS di gennaio.

Fix per migliorare le prestazioni

Intel ha descritto in dettaglio le cinque cause del calo di prestazioni rilevato durante le recensioni dei processori. La prima, individuata durante le indagini, riguarda il pacchetto PPM (Performance & Power Management). L’azienda californiana non ha rilasciato i profili energetici aggiornati (tramite driver del chipset o Windows Update) ai siti che hanno effettuato i test dei Core Ultra 200S.

Questi profili permettono di modificare le prestazioni della CPU, in base all’opzione scelta (bilanciato, alte prestazioni, risparmio energetico e altre). L’impatto sulle prestazioni può arrivare al 30%. Il fix è disponibile in Windows 11 24H2 a partire dalla build 26100.2161 (KB5044384).

Il secondo problema riguarda la funzionalità APO (Application Performance Optimizer) che ottimizza lo scheduling dei thread in tempo reale nei giochi. A causa del pacchetto PPM non aggiornato, APO non ha funzionato e l’impatto sulle prestazioni è arrivato al 14%. Il fix è disponibile in Windows 11 24H2 a partire dalla build 26100.2161 (KB5044384).

Un noto problema di Windows 11 24H2 riguarda i giochi che usano vecchi driver Easy Anti-Cheat. In questo caso viene mostrato il famigerato BSOD. Il nuovo driver è stato rilasciato da Epic Games agli sviluppatori dei giochi.

Il quarto problema risolto riguarda le errate impostazioni relative alle prestazioni nei BIOS. In pratica, quelle predefinite non erano le migliori. I nuovi BIOS per chipset Z890 impostano le opzioni che garantiscono le prestazioni ottimali.

Intel ha implementato altre ottimizzazioni che saranno disponibili con i BIOS rilasciati entro metà gennaio 2025. Sono identificati con la versione 0x114 del microcodice e con Intel CSME Firmware Kit 19.0.0.1854v2.2 (o versioni successive). Al CES 2025 di Las Vegas verranno forniti tutti i dettagli sui miglioramenti.