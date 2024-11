Intel Core Ultra 200S: fix per migliorare le prestazioni

Continua il periodo nero di Intel, non solo dal punto di vista aziendale. In seguito alle recensioni pubblicate da vari siti specializzati, Robert Hallock (responsabile del marketing tecnico) ha ammesso che il lancio dei processori Core Ultra 200S non è andato come previsto. L’azienda californiana rilascerà vari aggiornamenti per migliorare le prestazioni.

Più lenti dei precedenti processori

I primi processori desktop basati sull’architettura Arrow Lake sono stati annunciati il 10 ottobre. Intel aveva dichiarato che le prestazioni del Core Ultra 9 285K con alcuni giochi sono inferiori a quelle del Ryzen 9 9950X di AMD, evidenziando però prestazioni simili a quelle dei precedenti processori basati sull’architettura Raptor Lake.

In realtà, come verificato da molte recensioni, le prestazioni durante l’esecuzione dei giochi sono inferiori. Parlando con gli esperti del sito HotHardware, Robert Hallock ha ammesso che il lancio non è andato molto bene per una serie di motivi. Intel ha immesso sul mercato processori non ottimizzati. L’azienda californiana ha già individuato i problemi e rilascerà aggiornamenti tra fine novembre e inizio dicembre.

Non posso ancora entrare nei dettagli, ma abbiamo identificato una serie di problemi multifattoriali a livello di sistema operativo, a livello di BIOS, e devo dire che le prestazioni che abbiamo visto nelle recensioni non sono quelle che ci aspettavamo e non quelle che intendevamo. Il lancio non è andato come previsto. Questa è stata una lezione umiliante per tutti noi, che ha ispirato una risposta interna piuttosto ampia per arrivare in fondo a ciò che è successo e risolverlo.

Intel rilascerà vari fix tramite BIOS delle schede madri e Windows Update. Dopo i problemi di instabilità riscontrati con i processori Core di 13esima e 14esima generazione (Raptor Lake e Raptor Lake Refresh), Intel ha commesso un altro grave errore che potrebbe ulteriormente danneggiare la sua reputazione e avere conseguenze negative per i profitti.