Intel Foundry diventa una sussidiaria indipendente

Dopo mesi di indiscrezioni è arrivato il comunicato ufficiale che annuncia la riorganizzazione aziendale di Intel. Il CEO Pat Gelsinger ha illustrato tutte le novità con una lettera inviata i dipendenti, tra cui la decisione di trasformare Intel Foundry in una sussidiaria indipendente. In pratica, la produzione dei chip verrà separata dalla progettazione. C’è però anche una buona notizia, ovvero la sottoscrizione di un accordo con Amazon Web Services (AWS) per la realizzazione di chip custom a 1,8 nanometri (processo 18A).

Riorganizzazione per ridurre i costi

In occasione dei risultati finanziari del secondo trimestre fiscale (perdite per oltre 1,6 miliardi di dollari), Intel ha annunciato un piano di riduzione dei costi di oltre 10 miliardi di dollari da completare entro il 2025. Il CEO ha confermato il licenziamento di circa 15.000 dipendenti entro fine anno. Verrà inoltre ridotto il patrimonio immobiliare di circa due terzi. Prevista anche la vendita parziale delle quote di Altera.

La novità più importante riguarda la produzione dei chip. Intel Foundry diventerà una sussidiaria indipendente. I dirigenti rimarranno al loro posto, ma verrà creato un consiglio operativo con direttori indipendenti. Il CEO sottolinea che ciò garantisce importanti vantaggi:

Fornisce ai nostri clienti e fornitori esterni una separazione e un’indipendenza più chiare dal resto di Intel. In particolare, ci offre anche la flessibilità futura per valutare fonti di finanziamento indipendenti e ottimizzare la struttura del capitale di ogni attività per massimizzare la crescita e la creazione di valore per gli azionisti.

Pat Gelsinger ha inoltre comunicato la sospensione dei progetti in Germania e Polonia per almeno due anni. La costruzione di una nuova fabbrica per il packaging in Malesia verrà completata in base alle condizioni di mercato. Nessuna conseguenza invece per la produzione dei chip in Irlanda, Ohio, Arizona, Oregon e New Mexico.

La buona notizia è rappresentata dall’accordo sottoscritto con AWS che prevede un co-investimento nella progettazione di chip custom. Intel Foundry produrrà un chip IA usando il processo Intel 18A (Intel 20A è stato cancellato) e una versione custom del chip Xeon 6 con processo Intel 3.