Intel non può vendere alcune CPU in Germania

Il tribunale regionale di Dusseldorf (Germania) ha stabilito che Intel ha violato un brevetto di R2 Semiconductor registrato in Europa. Per questo motivo, il giudice ha emesso un’ingiunzione per bloccare la vendita di alcuni processori dell’azienda di Santa Clara. Intel ha chiesto di invalidare il brevetto e presentato appello.

Niente CPU Intel in Germania

Come specificato a pag. 21 del documento inviato a fine settembre 2023 alla SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti, R2 Semiconductor ha denunciato Intel in Germania e Regno Unito per la violazione di un brevetto (già invalidato negli USA) relativo alla tecnologia FIVR (Fully Integrated Voltage Regulator).

Secondo l’azienda di Sunnyvale, la tecnologia è stata utilizzata da Intel nei processori Ice Lake, Tiger Lake e Alder Lake di decima, 11esima e 12esima generazione, quindi ha chiesto al tribunale di Dusseldorf di bloccare la vendita dei prodotti che integrano queste CPU e richiamare quelli già venduti.

Il giudice ha emesso un’ingiunzione per bloccare le vendita dei processori (non dei prodotti) in Germania. La maggioranza delle CPU Ice Lake e Tiger Lake non sono più in vendita, mentre ci sono ancora alcuni modelli Alder Lake. L’impatto economico per Intel sarà quindi minimo. Nessun problema invece per i più recenti Raptor Lake, Raptor Lake Refresh e Meteor Lake, in quanto non usano tecnologie basate sul brevetto di R2 Semiconductor.

Intel afferma che R2 Semiconductor è il classico patent troll perché ha presentato una denuncia in Europa dopo l’invalidazione del brevetto negli Stati Uniti. Il CEO David Fisher ha respinto l’accusa, sottolineando che quella contro Intel è l’unica denuncia presentata. Il giudice ha chiesto all’azienda di Santa Clara di comunicare il numero di prodotti venduti in Germania per quantificare il risarcimento danni.