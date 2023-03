Che mostro di Mini PC: Intel NUC 12 Pro a -100€

Non si tratta del solito Mini PC: il modello Intel NUC 12 Pro è progettato direttamente dal chipmaker per offrire un’esperienza di livello assoluto a chi cerca una soluzione di questo tipo da impiegare in ambito professionale. All’interno del suo design compatto ed elegante racchiude tutto ciò che serve per mettere un’enorme potenza di calcolo al servizio della produttività quotidiana. Oggi lo segnaliamo su queste pagine poiché protagonista di un’ottima offerta Amazon che lo propone in sconto di 100 euro rispetto al listino: tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato e confermare l’ordine.

Mini PC per lavorare: Intel NUC 12 Pro (-100€)

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche: il cuore pulsante è rappresentato dal processore Intel Core i5-1240P (12 core e 16 thread, dodicesima generazione) affiancato da 32 GB di RAM e SSD da 500 GB per l’archiviazione dei dati. Le connessioni sono quelle visibili nell’immagine qui sotto ovvero porte USB 3.2 e 2.0, due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, jack audio e slot Ethernet a cui si aggiungono i moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntale di tutti gli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi, grazie all’offerta in corso, hai la possibilità di acquistare Intel NUC 12 Pro al prezzo finale di 899 euro grazie allo sconto di 100 euro rispetto al listino, ottenibile semplicemente attivando il coupon dedicato.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio: ciò significa che, se effettui subito l’ordine, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti per qualsiasi compito da svolgere nell’ambito della produttività quotidiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.