Intel NUC con processore i5 quad-core in forte sconto

Oggi vi riportiamo un brusco calo di prezzo su uno dei migliori mini PC in assoluto presenti sul mercato. Stiamo parlando degli Intel NUC, gamma di PC ad ingombro ridotto, sviluppati e prodotti direttamente dal colosso delle CPU. In particolare vi proponiamo l’Intel NUC barebone NUC8i5BEH con processore Core i5.

Mini PC: Intel NUC con Core i5 quad-core: le specifiche

Il computer di cui parliamo è un Mini PC con processore Intel Core i5-8259U, una CPU che vanta 4 core e ben 8 thread in grado di raggiungere una frequenza di 3,8GHz. Il principale vantaggio di questi mini PC è naturalmente l’espandibilità. Rimuovendo il pannello infatti avremo pieno accesso all’hardware con la possibilità di montare fino a 32GB di memoria RAM DDR4 in configurazione dual-channel. A questa potremo affiancare un SSD NVMe o un SSD/HDD SATA III da 2,5 pollici.

Dal punto di vista della connettività non manca nulla. Il dispositivo ospita ben 4 porte USB 3.1 Gen2 di cui una con funzioni di ricarica rapida, anche a PC spento. Per il collegamento al monitor invece, questo è affidato ad un’uscita HDMI e ad un porta USB Type-C Thunderbolt 3 DisplayPort 1.2 che permette agevolmente configurazioni a doppio monitor, grazie anche alla scheda video integrata Intel Iris Plus 655. Presente la connessione senza fili Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, oltre naturalmente alla RJ45 per la connessione via cavo ethernet.

Al prezzo di 289,97 euro su Amazon, con un calo di prezzo che ammonta circa a 50 euro, che diventano oltre 100 se si considera il prezzo di listino, è senza dubbio un ottimo affare. Si tratta di un prodotto ad alte prestazioni, ideale per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento con un ingombro ridotto al minimo indispensabile.