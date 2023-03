Intel lancia la serie Core vPRO di 13a generazione

Intel ha ufficialmente presentato in queste ore la nuova piattaforma Intel vPro basata sulla gamma completa di processori Intel Core di tredicesima generazione. Si tratta di una linea dedicata alle aziende, che offre l’hardware necessario al fine di aggiornare PC notebook, desktop e workstation in maniera tale che tutti i dipendenti e le organizzazioni possano godere sempre della massima produttività.

Alla scoperta dei nuovi Intel vPro

Intel vPro è la Business Computing Foundation of Choice in quanto offre la prevenzione delle minacce critiche con dozzine di funzionalità di sicurezza integrate nel silicio, per una protezione superiore del 70% rispetto ai PC di quattro anni fa. I clienti interessati avranno una scelta più ampia con questa generazione e, in quanto unica piattaforma aziendale con tecnologia Intel Threat Detection, dispone dell’offerta di sicurezza più completa per rilevare ransomware e attacchi alla supply chain.

Stephanie Hallford, vicepresidente di Intel e direttore generale della divisione clienti commerciali, ha dichiarato:

“Per quasi due decenni, ci siamo impegnati nella nostra missione di fornire prodotti e tecnologie che mantengano le organizzazioni funzionanti e i lavoratori produttivi. Con i nostri nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione, la piattaforma Intel vPro rimane la principale base di elaborazione aziendale, fornendo il meglio in termini di sicurezza, gestione aziendale e prestazioni per organizzazioni di tutte le dimensioni.”

Intel promette prestazioni notevolmente superiori rispetto ai PC con componenti di tre anni fa: su Windows si parla di una velocità superiore del 65% su desktop e laptop, oltre a performance maggiori del 40% rispetto a un notebook AMD attuale. Per gli sviluppatori di applicazioni edge, i processori Intel Core di tredicesima generazione su piattaforme Intel vPro offrono prestazioni di elaborazione edge, gestibilità del dispositivo remoto e potenti strumenti di sicurezza, rendendoli ideali per applicazioni in vendita al dettaglio, banche, ospitalità, istruzione, sanità, produzione e non solo.