Intelligent recap disponibile per Teams Premium

Microsoft ha annunciato ad ottobre Teams Premium, un versione più avanzata del noto servizio per le aziende. Una delle funzionalità più interessanti, denominata Intelligent recap, è ora disponibile in inglese negli Stati Uniti (arriverà in Europa a metà agosto).

Riassunto dei meeting con IA

Microsoft sottolinea che molti dipendenti aziendali non riescono a seguire i meeting. Teams permette di registrarli, ma sarebbe più utile un riepilogo facilmente accessibile. Intelligent recap sfrutta l’intelligenza artificiale per generare un sommario della riunione con highlights, note e attività suggerite. La nuova funzionalità è disponibile nella scheda Recap in Chat e Calendario.

Grazie all’intelligenza artificiale, Teams Premium consente al singolo partecipante di trovare velocemente le parti salienti della riunione. La funzionalità aggiunge marker temporali che indicano quando il nome del partecipante viene citato, quando viene condiviso uno schermo e quando gli altri si uniscono o escono dalla conversazione.

Con Intelligent recap vengono inoltre aggiunti marker che indicano chi parla e quando. Prossimamente verranno generati automaticamente i capitoli e indicati gli argomenti discussi durante la riunione. Per usare la funzionalità serve l’abbonamento Premium ed è necessario attivare registrazione e trascrizione dei meeting.

Microsoft garantisce il massimo rispetto della privacy. I dati usati dal modello GPT non sono condivisi con terze parti. Intelligent recap sarà disponibile in Europa (e quindi in altre lingue) a metà agosto. Una versione senza intelligenza artificiale è disponibile per tutti. Gli utenti troveranno trascrizioni, registrazioni e note manuali nella scheda Recap.