Il percorso formativo Elements of AI è ora disponibile in lingua italiana e in modo del tutto gratuito. Un corso sull’intelligenza artificiale realizzato dalla società finlandese Reaktor in collaborazione con l’Università di Helsinki.

Il corso Elements of AI disponibile in italiano

Il corso è strutturato in modo da combinare lezioni di teoria ed esercizi pratici che ognuno può affrontare a seconda della propria preparazione e del tempo disponibile. Per partecipare non bisogna far altro che registrarsi sulla piattaforma (link a fondo articolo) e accedere poi seguendo il percorso guidato di sei settimane (circa cinque ore a settimana) oppure procedere in maniera autonoma. Questi i sei capitoli del programma, ognuno legato a un tema specifico:

che cos’è l’intelligenza artificiale;

risoluzione dei problemi di intelligenza artificiale;

intelligenza artificiale del mondo reale;

apprendimento automatico;

reti neurali;

implicazioni.

🔴È online la versione in italiano del corso sull’intelligenza artificiale #ElementsofAI. Il corso è gratuito ed è stato fortemente voluto da @PaolaPisano_Min per avvicinare imprese e cittadini a una #tecnologia fondamentale nel campo dell'innovazione ▶ https://t.co/O426RgDymg pic.twitter.com/C56V7YjzSd — Dipartimento per la Trasformazione Digitale (@InnovazioneGov) December 18, 2020

La disponibilità del corso Elements of AI in italiano è stata voluta da Paola Pisano, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, così da contribuire ad accrescere le competenze sul tema dell’intelligenza artificiale nel nostro paese.