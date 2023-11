L’intelligenza artificiale inganna Google con le sue immagini

Le immagini create dall’intelligenza artificiale sono sempre più realistiche e difficili da distinguere da quelle reali. Un esempio recente è quello di Israel Kamakawiwoʻole, il celebre cantante hawaiano scomparso nel 1997. Chi cerca il suo nome su Google si imbatte in una foto che sembra autentica, ma in realtà è stata generata da un algoritmo.

La foto è stata notata da Ethan Mollick, un professore della Wharton School dell’Università della Pennsylvania, che domenica ha pubblicato uno screenshot su X.

It isn't just AI generated text that is starting to bleed over into search results.

The main image if you do a Google search for Hawaiian singer Israel Kamakawiwoʻole (whose version of Somewhere Over the Rainbow you have probably hear) is a Midjourney creation right from Reddit. pic.twitter.com/VdZmuUAwCK

— Ethan Mollick (@emollick) November 27, 2023