Intelligenza artificiale: linee guida degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno anticipato l’Europa di qualche ora con l’annuncio di linee guida per lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. L’ordine esecutivo firmato dal Presidente Joe Biden stabilisce una serie di regole che le aziende dovranno seguire per garantire sicurezza, privacy e rispetto dei diritti civili.

Regole per un’IA sicura e affidabile

Le linee guida sono state scritte sulla base degli incontri avvenuti tra l’amministrazione statunitense e le aziende che sviluppano i modelli di IA generativa, oltre che delle discussioni con alleati e partner per la creazione di un framework internazionale. L’ordine esecutivo firmato da Biden anticipa le legge che dovrebbe essere approvata dal Congresso.

La parte più importante riguarda ovviamente la sicurezza dei sistemi IA. Le aziende che sviluppano modelli potenzialmente pericolosi per la sicurezza nazionale, l’economia e la salute pubblica devono inviare al governo i risultati dei test di sicurezza, prima del loro rilascio. Il National Institute of Standards and Safety (NIST) avrà il compito di stabilire gli standard per i test.

Il Dipartimento del Commercio svilupperà un sistema di autenticazione e watermarking per etichettare i contenuti generati dall’IA. Previsto inoltre lo sviluppo di tool che permettono di identificare e risolvere eventuali vulnerabilità nei software IA.

Il Presidente invita il Congresso ad approvare una legge sulla privacy e suggerisce lo sviluppo di tecniche per garantire la protezione dei dati personali durante l’addestramento dei modelli IA. Previste anche misure per evitare la discriminazione da parte degli algoritmi IA e per il rispetto dei diritti civili dei cittadini.

L’ordine esecutivo specifica infine come usare responsabilmente l’intelligenza artificiale nel settore sanitario e misure per limitare l’impatto dell’IA sui posti di lavoro.