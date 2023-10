Come vedere Inter-Benfica in streaming (Champions)

Inter-Benfica porta lo spettacolo della Champions League nella cornice di San Siro, per un big match già importante ai fini della qualificazione agli ottavi di finale. Con fischio d’inizio in programma per martedì 3 ottobre alle ore 21:00, la puoi vedere in streaming su NOW, da qualsiasi dispositivo.

Champions League: guarda Inter-Benfica in streaming

All’interno del gruppo D guidato dal Salisburgo con 3 punti, i nerazzurri segue a 1 punto (a pari merito con la Real Sociedad), mentre i portoghesi sono ancora fermi a 0. Di Maria e i suoi compagni arriveranno a Milano con l’intenzione di giocarsi il tutto per tutto.

I tifosi possono vedere il big match in diretta streaming su NOW con la telecronaca in italiano, vivendo così una serata di grande calcio internazionale, come garantisce sempre il palcoscenico della Champions League. In alternativa, chi si trova a casa può sintonizzare il televisore su Canale 5, dove è trasmessa in chiaro.

Ai due allenatori, Inzaghi e Schmidt, spetta il non semplice compito di schierare l’undici titolare più adatto a scardinare la difesa avversaria. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram;

Benfica (4-2-3-1): Trubin, Bah, Morato, Otamendi, Aursnes, Kökcü, Neves, Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario, Musa.

Considerando il fattore casalingo e il recente passato (le due squadre si sono già incrociare lo scorso anno ai quarti di finale), il pronostico dei bookmaker dà i nerazzurri come favoriti. Non sarà comunque una passeggiata.

Chi vuole attivare l’abbonamento a NOW può approfittare dell’offerta con 12 mesi al prezzo di 8 del pass Sport. Oltre alla Champions League sono incluse anche Europa League, Conference League e Serie A (con tre partite per ogni turno di campionato), senza dimenticare Formula 1, MotoGP, tennis, basket e tanto altro.

