Come vedere Inter-Frosinone in streaming (Serie A)

Inter-Frosinone è la partita che chiude la giornata 12 di Serie A, in programma per domenica 12 novembre alle ore 20:45. La puoi vedere in streaming solo su DAZN, in diretta dalla sempre suggestiva cornice di San Siro. Arbitrata dal fischietto di Dionisi, è una sfida già decisa in partenza solo sulla carta: il bel gioco espresso dagli ospiti nelle ultime uscite potrebbe mettere tutto in discussione.

Serie A: guarda Inter-Frosinone in streaming

Primo posto in classifica e la volontà dichiarata di cucirsi la seconda stella sul petto per i nerazzurri, a quota 28 punti, due in più della Juventus che li segue. Posizione numero undici invece per i ciociari, a quota 15, che con un’eventuale vittoria potrebbero compiere un balzo in avanti molto significativo, arrivando nella parte più alta del tabellone.

I tifosi possono vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Marco Parolo. A presentare il match la trasmissione Sunday Night Square condotta da Marco Cattaneo.

Assenti per infortuni Cuadrado e Pavard tra i padroni di casa, Harroui, Gelli e Kalaj tra i giallazzurri. Ecco le probabili formazioni schierate da Inzaghi e Di Francesco.

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez;

Frosinone (4-2-3-1): Turati, Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza, Mazzitelli, Barrenechea, Ibrahimovic, Reinier, Soulé, Cheddira.

Il fattore campo e lo stato di forma fan sì che i nerazzurri siano ampiamente favoriti dal pronostico. Attenzione però agli ospiti, che hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà le big.

L’abbonamento a DAZN è la scelta ideale per gli appassionati di calcio. Permette di vedere in streaming e da qualsiasi dispositivo tutte le partite di Serie A, Serie B, LaLiga, il meglio Liga Portugal, Europa League e Conference League.

